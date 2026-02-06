今年適逢華碩旗下電競領導品牌 ROG 玩家共和國成立 20 週年，與聯經出版重磅展開跨界合作，隆重推出科技普及教育漫畫 ─《 ROG OMNI 無懼特攻 》，這不僅是品牌 IP 的延伸，更是一場旨在將冰冷科技轉化為熱血教育養分的跨界創新，以呼應ROG「天生無懼」的精神與挑戰極限的態度，為台灣「科技島」的未來人才培育寫下新篇章，同時也期望透過這部漫畫力作，點燃玩家心中的電競魂！

廣告 廣告

華碩電腦共同執行長許先越表示：「《 ROG OMNI 無懼特攻 》對我們而言，不僅是一部充滿想像力的跨域創作，更承載著我們對未來世代的深切期許。希望透過這次與文教的結合，將科技較為艱澀的硬知識轉化為激發探索的力量，喚醒讀者內心『天生無懼』的火種，鼓舞他們勇於創新、迎接挑戰，進而深化科技產業的軟實力。」

《 ROG OMNI 無懼特攻 》承繼品牌的深厚底蘊，書中的冒險故事奠基自 2017 年華碩以 ROG 精神衍生出的 IP 「ROG SAGA」，它描繪近未來的科幻世界，傳達「天生無懼」的核心精神；ROG 近年積極跨足數位內容產製，繼 2023 年與文策院合作開啟電競與 ACG 產業的對話後，此次更與聯經出版共同打造這部集結科技專業、人文教育與娛樂文化的巨輪，期望能貼近年輕世代與玩家社群的連結，不僅擴大在遊戲與電競市場的影響力，更透過文化軟實力為下一代注入科技創新動能。

漫畫以 ROG 「第一號官方吉祥物」 AI 機器人 ROG OMNI 與天才駭客少女 AchT 來到飄浮於雲端的未來都市「浮空城」，卻捲入一連串意外事件開始，他們臨危受命拯救城市，並追查幕後黑手；劇情巧妙融入真實的電腦技術與應用情境，藉由極具速度感的故事節奏與衝擊力的視覺手法，引導讀者深入探索科技奧秘，書中還埋入 AI 爆發後的科技倫理等議題，兼具科學教育與人文精神。 此外，本書也包含由華碩工程師團隊審定的「THE ROG LAB」獨家內容，深入淺出地介紹各種電腦硬體與運作原理，未來也會持續帶領讀者進入熱門的 AI 領域和電競生態圈，兼顧學習與娛樂性。

聯經出版陳芝宇總經理表示《 ROG OMNI 無懼特攻 》漫畫誕生，見證華碩的創新實踐不是口號，而是「重視內涵的軟硬兼施」，相較於 ACG 大國的日本，台灣的跨域聯結尚在起步，很開心藉由這部漫畫，大家又往前一步了，就像 OMNI 要告訴我們的：「無懼」就有機會突破，做就對了！

台灣以豐沛的科技硬實力享譽全球，如今更將透過這部代表性作品，展現科技與文化的完美結合。《 ROG OMNI 無懼特攻 》期望能如同《 灌籃高手 》掀起籃球狂熱、《 棋魂 》激發圍棋世代，甚至像《 足球小將翼 》般啟蒙梅西、內馬爾等傳奇球星，引領新世代投身科技產業。這背後，更蘊含著核心製作團隊中身兼家長的成員，在陪伴孩子成長的過程裡，深感如何讓孩子學習正確的電腦知識並建立科技素養的重要性，因此將這份愛的初衷，轉化為這本科技普及漫畫開發的起點。

華碩文教基金會多年來深入偏鄉推廣科技教育，深知要點燃孩子的興趣，不能只靠設備捐贈或功能性課程，為此，基金會期望以《 ROG OMNI 無懼特攻 》作為科技橋梁，捐贈 400 本予慈濟靜思閱讀書軒，散佈全台 370 間國中小學，讓學子在享受故事的同時，自然建立數位素養，消弭對科技的距離感，培養出兼具人文素養與科技知識的未來科技人才。

這篇文章 2026台北國際書展：華碩首跨科普漫畫力作 《 ROG OMNI 無懼特攻 》電競信仰力爆棚！ 最早出現於 電腦DIY。