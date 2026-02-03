2026台北國際書展 一起到故宮展位玩閱讀、拿好禮

故宮黃永泰副院長(中)親臨書展現場推介故宮熱銷的特展圖錄。（故宮博物院提供）

故宮熱賣的特展圖錄在書展現場提供9折優惠。（故宮博物院提供）

2026年台北國際書展自即日起盛大展開，展期至2月8日。國立故宮博物院今年以「雅藝共融・閱動新境」為主題參展，呼應本屆書展國際主題國泰國在文化發展上的多元樣貌與開放姿態。書展期間，故宮展位規畫多項互動體驗集客活動，包括「新書發表會」及「馬上運轉」、「馬年成語小百科」等，參加活動就有機會獲得限量故宮文創小禮。

現場同步推出多本人氣特展圖錄九折優惠，包含《看得見的紅樓夢》、《江戶浮世之美》、《甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展》、《千年神遇－北宋西園雅集傳奇》等。此外，新書《古畫漫漫說：漫畫與故宮名作的相遇》以漫畫獨特的分鏡與視角，結合歷史故事、精美插圖及故宮重量級畫作作品解析，引領讀者以嶄新視角走入名畫世界。

廣告 廣告

書展期間故宮展位亦將舉辦多場主題講座與互動活動，內容涵蓋文物藝術、東南亞文化交流及故宮出版品深度介紹，邀請院內專家、學者與藝文創作者共襄盛舉，活動更透過「故宮精品Facebook粉絲專頁」即時轉播，讓不能到場的民眾也能同步參與。

只要在書展期間參與故宮展位辦理的「新書發表會」及「馬上運轉」、「馬年成語小百科」等互動體驗集客活動，就有機會獲得「欽定一甲第一名筆」故宮經典文創小禮；在展區打卡分享，還有機會獲贈「郎世寧百駿圖明信片」。