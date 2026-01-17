2026台北國際書展2月3日開展！文化幣可放大用？亮點哪些？

隨著農曆新年的腳步接近，台灣出版界年度盛事「台北國際書展」也即將在2026年2月3日至2月8日期間，於台北世貿一館隆重登場。台北國際書展在今（2026）年邁入第34屆，每年都吸引來自各國的作家、出版人，以及全台各地的讀者共襄盛舉，透過書籍的展示交流，成為一場兼具閱讀推廣、國際交流與專業出版的多功能文化嘉年華。本屆書展以「閱讀泰精彩」為核心主題，主題國泰國，以及其他參展國，帶來了什麼樣的閱讀亮點？書展準備了什麼樣的優惠給讀者？文化幣如何在此放大使用？《遠見》一文開箱。

今年是泰國繼2009、2014年後，第三度擔任書展主題國，泰國館以「CreaTHAIvity：泰式創意生活」為題，除了以文學為策展核心、主題展區精選50本不同地域、不同世代的代表作品之外，也安排插畫展區，將融合泰國各地文化、社會變遷與生活樣貌的文學風景與視覺創作，完整呈現在讀者眼前。

泰國商務處處長李凱莉。文化部提供

亮點1：泰國館「CreaTHAIvity」展示泰式創意生活

泰國館的展館以充滿特色的水上市場為靈感設計，現場規劃的「泰國文學精選展」集結37家出版社，展出涵蓋小說、童書、漫畫、推理、還有在國際上極具影響力的BL／GL作品等多元類型。

此外，泰國館邀集超過10位風格迥異的創作者來台，包括關注社會議題的小說家邦波．阿迪雷山（Pongpol Adireksarn）、曾獲東南亞文學獎的普拉瑟薩克．帕瑪里（Prasertsak Padmarid），以及深受年輕讀者喜愛的 BL小說家Cali。

值得一提的是，除了書籍，泰國館也以感官方式，讓讀者親身體驗泰國文化：展館每日提供泰拳示範與互動、泰式飲食文化介紹及泰語入門體驗，讓讀者從身體與味覺全面感受泰國文化的深度。

亮點2：世界地圖在書展

除了熱情的泰國館，國際區展館亦展現了極大的創作能量。

• 比利時館：今年比利時館聚焦法語出版的深度，集結16家比利時法語出版社與文化機構參展，涵蓋文學小說、非小說、童書與繪本，漫畫與圖像敘事等領域，展品橫跨不同世代與閱讀族群。特別的是，今年比利時參展陣容新增藝術、科普、攝影及財經等類型出版社，將交流範疇與合作深度進一步提升。

圖像小說和藝術漫畫是比利時館的一大重點，本屆書展邀請了2025年安古蘭漫畫節大眾獎得主艾莉克斯・葛杭（Alix Garin），與繪本插畫家諾依慕．菲法赫（Noémie Favart）來台與台灣讀者互動。

• 捷克館： 以兒少出版為核心，捷克在該領域有著深厚的創作能量，每年出版超過1500種童書，來自捷克的作品屢獲波隆那拉加茲獎等國際重要肯定。今年捷克館精選近十年最具代表性的60本書籍，呈現捷克兒少出版的豐富樣貌；另外策劃特展〈躍然紙外〉，展示精緻的立體書與互動閱讀體驗，甚至還有夜光繪本親子工作坊。

• 法國館：探討人文思辨與跨齡閱讀，主題橫跨人工智慧對社會的影響。以及透過插畫家瑪嘉莉‧呂榭（Magali Le Huche）舉辦的繪畫示範與互動工作坊，向兒童讀者示範圖像、音樂與敘事的巧妙結合。館內亦呈現法語漫畫的多樣風格，還有邀請作家蕾貝卡・瓦瑟曼（Rebecca Vaissermann）分享以台灣為靈感的小說創作。

除了熱情的泰國館，國際區展館亦展現了極大的創作能量。文化部提供

• 印度館： 主題為「Little Mind， Big Idea」，展館以童書為策展中心，從孩子的視角出發，館內設置互動螢幕，設計三款以故事為核心的互動遊戲，讓孩子在迷宮、卡片配對與連連看中認識印度文化。印度館還在大會活動區安排瓦利（Warli）藝術創作體驗、古典戲劇理論沙龍及聚焦少兒閱讀的多語座談。

• 義大利館： 主展館採用古羅馬風格樑柱設計，集結7家義大利出版社，展出童書、教育出版、圖像小說、漫畫與藝術出版等多元領域。並與拿坡里COMICON漫畫展合作策劃跨越百年的義大利經典漫畫特展「fumetto！ 12」，義大利知名漫畫家Luca Enoch亦將應邀來台交流。

• 德國館：2026年適逢劇作家布萊希特（Bertolt Brecht）逝世70週年，德國館以其劇作《三便士歌劇》為切入點，回顧布萊希特對德國劇場與批判思維的深遠影響，並對當代社會進行反思。另外也透過德語小說，呈現德國文學對戰爭、流亡與人性尊嚴的深刻回應。

• 香港館：首度由三大學術出版社（香港大學出版社、香港中文大學出版社與香港城市大學出版社）聯展，以「書寫香港，連結世界」為主題，展出600多本出版物，展館空間包括三館專屬展示區、「香港專題」書架以及「開讀 Open Books Hong Kong」電子書專區，提供54本學術著作可現場免費下載。

亮點3：台灣本土創作能量

國內展區同樣精采，展場規劃了包括綜合書區、童書區、動漫輕小說區、數位出版等「八大書區」。當中備受歡迎的漫畫館，特別以「漫畫極光，臺漫的魔幻饗宴」為題，展示超過30部超人氣得獎作品。現場除了販售實體書與周邊之外，提供讀者沈浸式影音體驗。

關注台灣半導體產業發展的讀者，也可在2月8日聆聽台灣半導體產業發展的關鍵人物史欽泰在書展藍沙龍的現場演講。史欽泰的著作《十里天下》記錄50年前半導體發展的關鍵決策與歷史現場，解析台灣政府和一群科技先鋒如何抓住關鍵機會，更呈現史欽泰對人生與創新的洞見。

《從邊緣到核心》《十里天下》共同作者吳淑敏將同台，一同帶領讀者在地緣政治與技術競爭日益激烈的今日，認識台灣如何在50年內崛起，從科技邊陲之島，成為全球最先進晶片的兵家必爭之地。

還有2月7日在主題廣場舉辦的「互訪式對談」創舉，邀請兩組 Podcast 排行榜人氣主持人進行，前段由《財富自由心理學》作者郝旭烈、蔡宇哲訪談《人際關係的思維槓桿》，後段角色對調，從金錢心理到人際界線，深入探討當代人最關鍵的兩種自由。

台灣半導體產業發展的關鍵人物史欽泰。天下文化提供

國際書展門票怎麼買？購票優惠

票價資訊：全票150元，65歲以上或18歲以上學生優惠票100元。2月6日、7日18：00後，一般民眾可購買100元「星光夜」優待票。

門票抵用金： 購票入場者可獲得等值「門票抵用金」，當日可不限金額折抵消費。

免票資格：

1. 18歲以下學生憑證免費入場。

2. 桃園（含）以南及宜花東讀者，持書展當日的高鐵或台鐵實體票根可免費入場。

3. 身心障礙人士在入口處，出示身心障礙手冊可免費入場。

文化幣如何在書展放大使用？

文化幣擴大發放：今年文化幣發放對象已擴大至13至15歲的國中生，從13至22歲青年每人可獲得1200點文化幣，可直接於現場各大書區購書消費。

持文化幣者享有免門票優惠，操作方式是在入場時以文化幣結帳（扣點），系統會隨後回饋等值點數至APP中，讓讀者實質免門票入場。但要注意的是，透過文化幣回饋入場或免票入場者，將不會獲得門票抵用金。

2026國際書展時間地點？交通資訊？

2026台北國際書展資訊 展覽名稱 2026 台北國際書展（Taipei International Book Exhibition） 展覽時間 2 月 3 日（二）─ 2 月 5 日（四）｜10:00－18:00

2 月 6 日（五）─ 2 月 7 日（六）｜10:00－22:00

2 月 8 日（日）｜10:00－20:00 展覽地點 台北世貿中心 展覽一館 交通與參觀建議 捷運： 搭乘淡水信義線至「台北 101／世貿站」，1 號出口出站即達。

台鐵／高鐵： 於台北車站轉乘公車 22、藍 5、266 號，至「世貿中心站」下車。



