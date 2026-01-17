2026台北國際書展2月3日開展！文化幣可放大用？亮點哪些？
隨著農曆新年的腳步接近，台灣出版界年度盛事「台北國際書展」也即將在2026年2月3日至2月8日期間，於台北世貿一館隆重登場。台北國際書展在今（2026）年邁入第34屆，每年都吸引來自各國的作家、出版人，以及全台各地的讀者共襄盛舉，透過書籍的展示交流，成為一場兼具閱讀推廣、國際交流與專業出版的多功能文化嘉年華。本屆書展以「閱讀泰精彩」為核心主題，主題國泰國，以及其他參展國，帶來了什麼樣的閱讀亮點？書展準備了什麼樣的優惠給讀者？文化幣如何在此放大使用？《遠見》一文開箱。
台灣出版界年度盛事「台北國際書展」在2026年2月3日至2月8日期間，即將於台北世貿一館隆重登場。
今年是泰國繼2009、2014年後，第三度擔任書展主題國，泰國館以「CreaTHAIvity：泰式創意生活」為題，除了以文學為策展核心、主題展區精選50本不同地域、不同世代的代表作品之外，也安排插畫展區，將融合泰國各地文化、社會變遷與生活樣貌的文學風景與視覺創作，完整呈現在讀者眼前。
亮點1：泰國館「CreaTHAIvity」展示泰式創意生活
泰國館的展館以充滿特色的水上市場為靈感設計，現場規劃的「泰國文學精選展」集結37家出版社，展出涵蓋小說、童書、漫畫、推理、還有在國際上極具影響力的BL／GL作品等多元類型。
此外，泰國館邀集超過10位風格迥異的創作者來台，包括關注社會議題的小說家邦波．阿迪雷山（Pongpol Adireksarn）、曾獲東南亞文學獎的普拉瑟薩克．帕瑪里（Prasertsak Padmarid），以及深受年輕讀者喜愛的 BL小說家Cali。
值得一提的是，除了書籍，泰國館也以感官方式，讓讀者親身體驗泰國文化：展館每日提供泰拳示範與互動、泰式飲食文化介紹及泰語入門體驗，讓讀者從身體與味覺全面感受泰國文化的深度。
亮點2：世界地圖在書展
除了熱情的泰國館，國際區展館亦展現了極大的創作能量。
• 比利時館：今年比利時館聚焦法語出版的深度，集結16家比利時法語出版社與文化機構參展，涵蓋文學小說、非小說、童書與繪本，漫畫與圖像敘事等領域，展品橫跨不同世代與閱讀族群。特別的是，今年比利時參展陣容新增藝術、科普、攝影及財經等類型出版社，將交流範疇與合作深度進一步提升。
圖像小說和藝術漫畫是比利時館的一大重點，本屆書展邀請了2025年安古蘭漫畫節大眾獎得主艾莉克斯・葛杭（Alix Garin），與繪本插畫家諾依慕．菲法赫（Noémie Favart）來台與台灣讀者互動。
• 捷克館： 以兒少出版為核心，捷克在該領域有著深厚的創作能量，每年出版超過1500種童書，來自捷克的作品屢獲波隆那拉加茲獎等國際重要肯定。今年捷克館精選近十年最具代表性的60本書籍，呈現捷克兒少出版的豐富樣貌；另外策劃特展〈躍然紙外〉，展示精緻的立體書與互動閱讀體驗，甚至還有夜光繪本親子工作坊。
• 法國館：探討人文思辨與跨齡閱讀，主題橫跨人工智慧對社會的影響。以及透過插畫家瑪嘉莉‧呂榭（Magali Le Huche）舉辦的繪畫示範與互動工作坊，向兒童讀者示範圖像、音樂與敘事的巧妙結合。館內亦呈現法語漫畫的多樣風格，還有邀請作家蕾貝卡・瓦瑟曼（Rebecca Vaissermann）分享以台灣為靈感的小說創作。
• 印度館： 主題為「Little Mind， Big Idea」，展館以童書為策展中心，從孩子的視角出發，館內設置互動螢幕，設計三款以故事為核心的互動遊戲，讓孩子在迷宮、卡片配對與連連看中認識印度文化。印度館還在大會活動區安排瓦利（Warli）藝術創作體驗、古典戲劇理論沙龍及聚焦少兒閱讀的多語座談。
• 義大利館： 主展館採用古羅馬風格樑柱設計，集結7家義大利出版社，展出童書、教育出版、圖像小說、漫畫與藝術出版等多元領域。並與拿坡里COMICON漫畫展合作策劃跨越百年的義大利經典漫畫特展「fumetto！ 12」，義大利知名漫畫家Luca Enoch亦將應邀來台交流。
• 德國館：2026年適逢劇作家布萊希特（Bertolt Brecht）逝世70週年，德國館以其劇作《三便士歌劇》為切入點，回顧布萊希特對德國劇場與批判思維的深遠影響，並對當代社會進行反思。另外也透過德語小說，呈現德國文學對戰爭、流亡與人性尊嚴的深刻回應。
• 香港館：首度由三大學術出版社（香港大學出版社、香港中文大學出版社與香港城市大學出版社）聯展，以「書寫香港，連結世界」為主題，展出600多本出版物，展館空間包括三館專屬展示區、「香港專題」書架以及「開讀 Open Books Hong Kong」電子書專區，提供54本學術著作可現場免費下載。
亮點3：台灣本土創作能量
國內展區同樣精采，展場規劃了包括綜合書區、童書區、動漫輕小說區、數位出版等「八大書區」。當中備受歡迎的漫畫館，特別以「漫畫極光，臺漫的魔幻饗宴」為題，展示超過30部超人氣得獎作品。現場除了販售實體書與周邊之外，提供讀者沈浸式影音體驗。
關注台灣半導體產業發展的讀者，也可在2月8日聆聽台灣半導體產業發展的關鍵人物史欽泰在書展藍沙龍的現場演講。史欽泰的著作《十里天下》記錄50年前半導體發展的關鍵決策與歷史現場，解析台灣政府和一群科技先鋒如何抓住關鍵機會，更呈現史欽泰對人生與創新的洞見。
《從邊緣到核心》《十里天下》共同作者吳淑敏將同台，一同帶領讀者在地緣政治與技術競爭日益激烈的今日，認識台灣如何在50年內崛起，從科技邊陲之島，成為全球最先進晶片的兵家必爭之地。
還有2月7日在主題廣場舉辦的「互訪式對談」創舉，邀請兩組 Podcast 排行榜人氣主持人進行，前段由《財富自由心理學》作者郝旭烈、蔡宇哲訪談《人際關係的思維槓桿》，後段角色對調，從金錢心理到人際界線，深入探討當代人最關鍵的兩種自由。
國際書展門票怎麼買？購票優惠
票價資訊：全票150元，65歲以上或18歲以上學生優惠票100元。2月6日、7日18：00後，一般民眾可購買100元「星光夜」優待票。
門票抵用金： 購票入場者可獲得等值「門票抵用金」，當日可不限金額折抵消費。
免票資格：
1. 18歲以下學生憑證免費入場。
2. 桃園（含）以南及宜花東讀者，持書展當日的高鐵或台鐵實體票根可免費入場。
3. 身心障礙人士在入口處，出示身心障礙手冊可免費入場。
文化幣如何在書展放大使用？
文化幣擴大發放：今年文化幣發放對象已擴大至13至15歲的國中生，從13至22歲青年每人可獲得1200點文化幣，可直接於現場各大書區購書消費。
持文化幣者享有免門票優惠，操作方式是在入場時以文化幣結帳（扣點），系統會隨後回饋等值點數至APP中，讓讀者實質免門票入場。但要注意的是，透過文化幣回饋入場或免票入場者，將不會獲得門票抵用金。
2026國際書展時間地點？交通資訊？
2026台北國際書展資訊
展覽名稱
2026 台北國際書展（Taipei International Book Exhibition）
展覽時間
2 月 3 日（二）─ 2 月 5 日（四）｜10:00－18:00
展覽地點
台北世貿中心 展覽一館
交通與參觀建議
捷運： 搭乘淡水信義線至「台北 101／世貿站」，1 號出口出站即達。
其他人也在看
A-Lin唱尾牙遇烏龍 員工誤打「A-Line」她幽默糾正全場笑翻
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導天后A-Lin受邀登台公司尾牙，卻在演出時遇到一段小插曲。主持人黃豪平透露，當時有員工舉著手機跑馬燈應援，卻把A-Lin...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中17歲大女兒林希曈（Angela），過去因外型常遭網友攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」等標籤，對此她多次展現高EQ，強調：「審美觀不該只有一種標準」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 36
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 154
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 1 天前 ・ 137
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 57
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 1 天前 ・ 17
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 49
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 240
iPhone 18 Pro 要來了？！十大規格亮點、夢幻新色一次報給你知 !
2026 年才剛開始，有人才剛入手 iPhone 17 ，iPhone 18 Pro 的傳聞就已經炸了一片！不知道獺友們目前已經聽到哪一段了呢？(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) 這一代 iPhone 不只效能準備再衝一波新高度，連相機都有可能迎來「物理等級」的大突破，完全是近年來最讓人有感的一次升級。廢話不多說，快跟著小編一起來把重點一次掌握！電獺少女 ・ 1 天前 ・ 13
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 1 天前 ・ 55
川普被打臉！榨乾台積電陰謀夢碎 美專家揭關鍵：不可能任務
對於美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成轉移至美；美國半導體產業專家受訪表示，即便現在美國方面動能非常強勁，但這個目標難以實現，從現實條件來看，這是不可能的任務。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 74
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 40 分鐘前 ・ 1
曾把林書豪打到流血腦震盪 麥卡洛又把台將摔到整季報銷
曾經在球場出現危險動作而打傷林書豪的台啤永豐雲豹洋將麥卡洛（Chris McCullough）又闖禍，上週出戰台北台新戰神，比賽上半場快結束前，兩人在三分線附近卡位，麥卡洛為擺脫孫思堯的積極防守，竟把孫思堯狠摔在地，並且導致孫思堯的膝蓋韌帶斷裂，本季提前報銷，而聯盟今天公布懲處結果。太報 ・ 23 小時前 ・ 24
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 5 小時前 ・ 3
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 1
水煮青花菜超NG！營養師教「5分鐘蒸煮」留住抗癌成分
青花菜以「蒸」的方式烹調最能保留營養素與健康成分，營養師老辜建議時間控制在5分鐘內，不僅能維持翠綠色澤與脆嫩口感，更可降低水溶性營養素流失。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 3
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10
薑放太久發芽吃了會中毒？食藥署公布正解 點名「1情況」要當心
買了新鮮食材回家，如果放了一段時間沒有煮，不是發霉爛掉，就是開始發芽了。如果不小心把薑放太久長出新芽，傳言吃了之後可能會中毒，這種說法正確嗎？對此，食藥署解答了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
劉德音砸2.5億押寶美光 記憶體市場迎來黃金時代
隨著AI應用的快速普及，記憶體需求持續飆升，市場迎來供不應求的緊繃狀態。台積電前董事長、現任美光董事劉德音，近日以約2.46億新台幣（約782萬美元）大手筆買進美光股票，引發市場關注。根據美國證券交易委員會（SEC）的申報資料，劉德音於1月13日至14日兩個交易日內，以每股336至337美元的價格購入23,200股，持股總數達到25,910股。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 6
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 97