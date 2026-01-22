2026台北國際書展2/3登場 文化幣加碼至1200元、桃園以南憑票根免費逛

台北國際書展昨日舉行重要活動記者會，展示各展區焦點書籍。圖／文化部提供

由文化部主辦的「2026台北國際書展」將於 2 月 3 日至 8 日在世貿一館盛大展開，今年以「閱讀泰精彩」為主題，邀請泰國擔任主題國。文化部昨（21）日舉行重要活動記者會，搶先開箱各大特色展館。為鼓勵青年閱讀，文化部宣布 2026 年起，13 至 15 歲青年的文化幣金額將由 600 元翻倍調整至 1,200 元，盼學子利用寒假進場選購好書。

5大特色展館開箱 AI聞得到檜木香、菜市場挑童書

今年書展策展創意十足，打破傳統閱讀框架。「數位主題館」以「聲音」為核心，結合 AI 語音辨識與影像生成技術，將讀者的朗讀聲即時轉譯為獨特圖像，現場更融入台灣在地植物香氣，讓民眾在檜木香與風聲中體驗沉浸式閱讀。「童書主題館」則將展區打造為充滿人情味的「菜市場」，讓親子像買菜一樣挑選繪本，讓閱讀自然融入生活。

廣告 廣告

由文策院策畫的「臺灣漫畫館」以「一起來追星吧！」為題，集結 CCC 追漫台、LINE WEBTOON 等四大平台，打造星光熠熠的台漫舞台。「文學書區」則由國立臺灣文學館策展，以「旅行文學」為主軸，精選近百部作品帶領讀者探索百年的移動歷程。

備受矚目的「公民書區」今年大玩交通哏，獨立出版聯盟推出的「讀字塞車」以車陣場景象徵人生卡關，邀請讀者透過閱讀尋找喘息空間；台灣勞工陣線與獨立書店文化協會則分別以「閱讀青紅燈」及「閱讀轉運站」為題，呈現社會觀察與獨立書店的堅持。

92歲國寶作家黃春明任大使 機票、光明燈天天抽

本屆書展特別邀請 92 歲國寶級作家黃春明與繪本天王賴馬共同擔任「閱讀大使」，兩人將各自推薦 10 本私房書單，象徵跨世代的閱讀傳承。

為回饋讀者，書展期間將舉辦「滿額抽好禮」活動，每日送出一張台北至泰國經濟艙來回機票及知名飯店住宿券；更特別與永和保福宮、板橋慈惠宮等宮廟合作，每日抽出 4 位幸運兒點亮象徵智慧的「光明燈」。

多項免費入場優惠 18歲以下免門票

主辦單位也公布多項便民優惠：

18歲以下免費： 未滿 18 歲讀者憑證免費入場。

外縣市免費： 桃園（含）以南及宜花東讀者，持當日台鐵、高鐵票根即可免費入場。

身障優惠： 身障者及其一位陪同者免費。

團體預約： 「寒假趣書展」開放 10 人以上團體報名，由老師或家長領隊可獲贈入場券。



回到原文

更多鏡報報導

2026台北國際書展2/3開跑 泰國三度任主題國主打BL與泰拳體驗

2026台北電玩展1/29南港登場 399家業者、500款遊戲陣容全公開

記憶體喊漲、AI筆電換機潮來襲 通路祭「30天滿意體驗」搶客

《熔爐》翻版！長照機構「所有女性」均遭院長性侵 恐是韓史上最大慘案