2026台北國際書展2/3登場 書展大獎暨金蝶獎公布

記者劉昕翊／臺北報導

「2026台北國際書展」將於明年2月3日在臺北世貿中心1館登場；今（18）日公布「書展大獎暨金蝶獎」得獎名單，共誕生9組首獎得主，以及「2026金蝶獎」金、銀、銅3位得獎設計師。此外，獲獎及入圍作品皆將透過主題展、線上書展及實體書店展售，向全民推廣臺灣出版的豐碩成果。

「台北書展基金會」今（18）日舉辦「台北書展大獎暨金蝶獎公布記者會」，其中，「台北書展大獎」分為「小說獎」、「非小說獎」、「兒童及青少年獎」，限自去年10月1日起至今年9月30日期間，首次在臺灣出版的中文創作，經2階段評選出共選出9組首獎，包含，林俊穎《七月爍爁》、連明偉《槍強搶嗆》、韓麗珠《裸山》、施如芳《如有神在：楊麗花與她的時代》、張贊波《大景：內蒙古「皇家」草原上的奇異風景與欲望遊戲》，及陳泳翰、廖億美、黃開洋《戰地之框：從漁村到預備戰地的魔幻時光，在軍管實驗下成為馬祖人》，以及乜寇．索克魯曼／貓魚《東谷沙飛，山的孩子笛昂》、黃健琪／吳子平《這裡不簡單1：不簡單的棒球場》、葛葉／Nofi《風暴之子2：召喚曙光的少女》。

廣告 廣告

其中，《戰地之框：從漁村到預備戰地的魔幻時光，在軍管實驗下成為馬祖人》作者之一黃開洋分享，他覺得創作過程中，有趣的是可以透過日記及照片等史料的紀錄挖掘馬祖在觀光化以後，不為人知的一面，希望透過這本書讓讀者知道，其實馬祖有很多的面貌，而其中一個面貌，就是在戰地這個框架之下，形成馬祖今天獨一無二的樣子。

另外，第22屆金蝶獎共175件作品參賽，決審選出13件入圍作品，最終由高鵬翔設計的《台灣活版時代：台灣活版印刷圖解記錄》奪得金獎，獲得10萬元；森森Sen《夢遊 Playing In A Dream》、太迪了／吳孟寰《牆外的牆》奪得銀、銅獎，分別獲得8萬、5萬元獎金。

此外，「2026台北國際書展大獎暨金蝶獎」2月3日書展開幕典禮舉行，所有入圍作品將於台北國際書展「書展大賞館」精采呈現，且書展更串聯全臺六都圖書館，藝文館所，獨立書店，出版社進行「城市在閱讀」推廣活動，自12月29日起跑至明年2月8日，陸續熱鬧舉辦主題書展、講座、DIY、說故事活動及各式豐富閱讀活動，歡迎全臺共襄盛舉。

「台北書展基金會」今（18）日舉辦「台北書展大獎暨金蝶獎公布記者會」，公布得獎名單。（記者劉昕翊攝）

「台北書展基金會」今（18）日公布「書展大獎暨金蝶獎」得獎名單，共誕生9組「書展大獎」首獎得主。（記者劉昕翊攝）

陳泳翰、廖億美、黃開洋《戰地之框：從漁村到預備戰地的魔幻時光，在軍管實驗下成為馬祖人》獲選「台北書展大獎」首獎。（記者劉昕翊攝）

《戰地之框：從漁村到預備戰地的魔幻時光，在軍管實驗下成為馬祖人》作者之一黃開洋分享，他覺得有趣的是可以透過日記及照片等史料的紀錄挖掘馬祖在觀光化以後，不為人知的一面。（記者劉昕翊攝）

「2026金蝶獎」由《台灣活版時代：台灣活版印刷圖解記錄》、《夢遊 Playing In A Dream》、《牆外的牆》奪得金、銀、銅獎。（記者劉昕翊攝）