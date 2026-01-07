2026台北國際書展2／3登場！泰國主題館文化大公開

文化部政務次長（後排左1）、台北書展基金會董事長郝明義（前排）與各國家館代表合影，邀請民眾於2月3日至8日前往2026台北國際書展。(文化部提供／林縉明台北傳真)

文化部主辦2026第34屆台北國際書展將於2月3日至8日於世貿一館舉辦，今年主題為「閱讀泰精彩」，主題國為泰國，書展期間將邀請超過10位風格多元的作家與創作者來台交流，同時每日將推出不同形式的泰國文化體驗，包含泰國飲食文化介紹、泰拳示範與互動，以及泰語與文化入門體驗，從味覺、身體到語言層面，帶領觀眾理解泰國文化如何深植於日常生活之中，並成為文學與創意表現的重要靈感來源。

文化部今日辦理泰國主題國及國際焦點記者會，文化部政務次長李靜慧、台北書展基金會董事長郝明義、泰國商務處處長李凱莉、泰國出版與書商協會秘書長陳智偉、比利時台北辦事處瓦隆尼亞經貿組組長鄒宏平、捷克中心臺北主任秘書蔣家立、法國在台協會文化處處長周書安、印度台北協會代理會長偉敏慧（Vishwanjali Murlidhar Gaikwad）、義大利經濟貿易文化推廣辦事處貿易組主任陸意吉（Luigi Raffone）等共同出席，介紹各國際館內容。

李靜慧表示，2026台北國際書展是泰國繼2009、2014年後第三度擔任主題國，此次泰國主題國館，將會從小說、童書、漫畫、條漫、插畫等，以及歷史與政治，書寫當代生活的感性故事，呈現出一個世代多元、題材開放、行事活潑的出版風景。

此外，今年書展同時也集結歐洲和亞洲多個國家館，不論是比利時對圖像漫畫的深耕、捷克在兒少出版的創新、法國的跨世代閱讀設計、印度以故事為核心的文化想像、義大利以漫畫視為文學形式策展，都讓台北國際書展成為一個以出版為核心、以文化為語言的國際交流現場。

李靜慧指出，文化部也持續透過政策讓更多年輕的世代走進閱讀的世界，今年起，13-15歲正式納入常態化文化幣發放範圍，相當於有逾200萬的青少年擁有1200點文化幣，也希望青少年朋友可以帶著文化幣走進書展，選一本屬於自己的書，找到和世界對話的起點。

泰國主題國館由泰國商務部國際貿易推廣局（DITP）、泰國出版暨書商協會（PUBAT）共同籌畫，以「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」為策展主題，聚焦創意如何源於生活、扎根地方，生成於出版。主題國館內規劃「泰國文學精選展」，集結37家出版社，展出作品涵蓋小說、童書與繪本、漫畫、推理、恐怖、BL／GL、回憶錄、歷史、政治及非虛構書寫等多元類型。

主題展覽「CreaTHAIvity」則精選50本代表性作品，透過地方書寫與個人經驗，描繪泰國各地文化、社會變遷與生活樣貌如何交織成當代泰國的文學風景；另一重要亮點「插畫展區：泰式生活風景」匯集多位泰國插畫家與圖像敘事創作者的作品，涵蓋繪本、漫畫與網漫形式，透過創新的視覺語言，重新詮釋泰國身分、歷史記憶與日常生活。

2026第34屆台北國際書展期間，提供桃園（含）以南及宜花東讀者持臺鐵、高鐵票根免費入場，未滿18歲讀者憑證免費入場等優惠措施。

