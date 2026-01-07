2026台北國際書展2/3登場 泰國擔任主題國

文化部政務次長（後排左1）、台北書展基金會董事長郝明義（前排）與各國家館代表合影。(文化部提供)

記者王誌成／台北報導

文化部七日表示，二０二六年第三十四屆台北國際書展將於二月三日至八日在世貿一館舉行，由文化部主辦，主題為「閱讀泰精彩」，由泰國擔任主題國。七日記者會上，文化部政務次長李靜慧等多位嘉賓介紹了書展亮點，包括泰國主題館及各國特色展覽。

泰國繼二００九年及二０一四年後第三度成為主題國，本屆館內將通過小說、童書、漫畫等多元出版物展現當代泰國的感性故事與創造力。同時，歐亞多國的展館亦匯聚各自特色：比利時專注圖像漫畫，捷克探索兒少閱讀創意，法國展現跨世代閱讀體驗，印度以故事呈現文化，義大利將漫畫與藝術結合，香港通過書籍探索城市記憶與社會變遷。書展圍繞語言與文化交流，呈現多樣創作形式。

文化部表示，為推動閱讀政策，二０二三年起擴大文化幣支持範圍，十三至十五歲青少年將可領取一千二百點文化幣，用於購買書展書籍，鼓勵培養閱讀習慣並拓展視野。

泰國主題館以「Ｔｈａｉ式創意生活」為策展核心，由小說、漫畫等展示當地文化與創意亮點。期間，多位泰國作家將舉行講座與跨文化活動，並推出如美食、泰拳及語言課程等體驗活動，全面傳遞泰國豐富的文化與創意。