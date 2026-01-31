2026台北國際書展2/3登場！現場獨享《哈佛商業評論》雜誌3本72折、線上書展3大超值方案

2026台北國際書展將於2月3日至8日在世貿一館登場，《哈佛商業評論》全球繁體中文版（Harvard Business Review, HBR）不僅推出展場獨享訂閱優惠、零售雜誌3本72折，至「遠見‧天下文化」攤位（B910）還可以參加「年度關鍵字測驗」、免費領取「專屬管理原型牌卡」，以及「紅包刮刮卡」活動，甚至有機會與專業編輯團隊面對面交流，透過討論管理議題，激盪出新觀點。

暢讀《哈佛商業評論》，向全球知名專家學習管理趨勢

《哈佛商業評論》英文版創立於1922年，至今已翻譯成14種語文，由美國哈佛大學商學院獨家授權遠見．天下文化事業群，自2006 年9月1日起每月發行全球繁體中文版。全球知名學者專家如彼得．杜拉克（Peter F. Drucker）、麥可．波特（Michael E. Porter）、查爾斯．韓第（Charles Handy）克雷頓．克里斯汀生（Clayton Christensen）、蓋瑞．哈默爾（Gary Hamel）、大前研一等管理學巨擘，皆曾於《哈佛商業評論》發表原創文章，被譽為國際商業界最具影響力的刊物。

《哈佛商業評論》全球繁體中文版內容，約80%文章與英文版同步發行，並加入20%篇幅為台灣在地觀點，讓全球趨勢的管理觀念和方式，能落實到台灣企業環境。2026年1月號雜誌即刊載多篇企業未來發展的關鍵議題，像是封面故事探討「轉型計畫為何空轉？」引用皮克斯（Pixar）與微軟（Microsoft）正在採行的方法，協助企業建構自我更新能力的生態系統，並掌握成長秘訣。

現場獨享訂閱優惠！免費領取專屬管理原型牌卡、紅包刮刮卡加碼贈好禮

凡成為《哈佛商業評論》數位版訂戶，享暢讀數位版全站內容，以及訂戶專屬每週電子報、每月5篇免費全文分享、每季1場線上共讀會等權益。在2026台北國際書展現場，將祭出紙本、電子雜誌、數位版的獨家優惠方案，並由《哈佛商業評論》全球繁體中文版行銷、編輯團隊駐點，歡迎讀者諮詢與交流。

此外，特別回饋熱愛閱讀的讀者，可任選天下文化書籍，搭配《哈佛商業評論》紙本雜誌，單筆購買3本享72折優惠。現場加入《哈佛商業評論》官方LINE好友，並綁定帳號，還可以參加「紅包刮刮卡」活動，中獎率100%，獎項有《哈佛商業評論》重量級作者暢銷書、紙本雜誌、訂閱折扣、電競滑鼠、知名品牌咖啡或甜甜圈即享券等，豐富大獎等你來拿！

為了增進互動體驗，《哈佛商業評論》將最新出版的專刊《2026年十大管理趨勢》內容實體化，以「為決策裝上導航：設定你的年度決策點」為主題，集結10項管理趨勢精華，開放讀者線上進行「年度關鍵字測驗」，並憑測驗結果至現場免費領取「專屬管理原型牌卡」，精準定位個人職涯找出關鍵決勝點、提供管理建議，成為2026年最佳隨身嚮導。

《哈佛商業評論》線上書展訂1年送2期，即時掌握最新知識

沒辦法親臨書展現場的讀者，也可以參加2026《哈佛商業評論》線上書展，即日起至2月28日，提供三大超值方案：年訂閱數位版3,790元、紙本雜誌3,860元，皆享「訂1年送2期」（共14 個月效期），加贈好書6選1；年訂閱數位版搭配紙本雜誌，享優惠價4,999元，並贈好書6選2。

贈送好書選項涵蓋《天下文化》財經企管類年度精選，像是《職場人的生成式AI工作法》、《2050科技與商業藍圖》、《無偏見管理》等。

➤ 詳情請見2026《哈佛商業評論》線上書展網頁

➤ 參加《哈佛商業評論》官方LINE好友專屬「年度關鍵字測驗」