2026台北大師星秀音樂節 葛拉夫任指揮帶來新動能

（中央社記者趙靜瑜台北20日電）在台灣提供年輕音樂學子學習的舞台，2026台北大師星秀音樂節（TMAF）即將邁入第8屆，邀請新加坡交響樂團音樂總監漢斯．葛拉夫（Hans Graf）擔任指揮，將為音樂節帶來新動能。

葛拉夫曾任薩爾茨堡莫札特管弦樂團音樂總監，客席過維也納愛樂、萊比錫布商大廈管弦樂團等團，並曾受邀參與佛羅倫斯五月音樂節及美國檀格塢等知名音樂節；葛拉夫與休斯頓交響樂團合作，以半舞台式製作貝爾格的歌劇「伍采克」獲葛萊美與古典迴聲獎最佳歌劇錄音獎，現任新加坡交響樂團音樂總監。

根據台北大師星秀音樂節辦公室發出的新聞資料，今年師資群還包括美國國家交響樂團首席紐瑞特．巴爾-約瑟夫（Nurit Bar-Josef）、達拉斯交響樂團首席亞歷山大．卡爾（Alexander Kerr）、舊金山交響樂團中提琴首席喬納森．維諾庫爾（Jonathan Vinocour）、洛杉磯愛樂大提琴副首席洪本倫（Ben Hong）等。

其他還包括荷蘭阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團長笛首席艾蜜莉．貝儂（Emily Beynon）、洛杉磯愛樂單簧管首席波里斯．艾拉赫維德揚（Boris Allakhverdyan）、紐約大都會歌劇院管弦樂團低音管首席威廉．肖特（William Short）、荷蘭阿姆斯特丹皇家大會堂管弦樂團法國號首席凱蒂．伍莉 （Katy Woolley）等。

TMAF藝術總監詹曉昀（David Chan）表示，TMAF的獨特性不僅在於國際級師資陣容與學員水準，學員與導師之間的互動也相當重要，在這裡大師與新秀的關係發展為「我們都是音樂家」的彼此尊重、相互學習，大家一起完成挑戰，也建立起深厚情誼。

TMAF執行長林士凱表示，這個音樂節希望向國際展現，最頂尖的音樂人才培育計畫正從台灣出發，不但可以彰顯音樂節實力，更讓世界感受台灣的熱情與豐富人文底蘊，歡迎16至28歲的年輕音樂家報名甄選2026台北大師星秀音樂節。（編輯：陳仁華）1141120