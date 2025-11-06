2026台北市議員藍白合？戴錫欽：蔣萬安可幫民眾黨站台

隨著2026年九合一選舉逼近，藍白合議題成為焦點。國民黨台北市黨部主委戴錫欽6日接受廣播節目專訪時表示，台北市長蔣萬安當然可以替民眾黨議員候選人站台，他強調「藍白合既然要和，就一定要誠心相對」。

戴錫欽。（資料圖／中天新聞）

戴錫欽說，既然藍白要合作，民眾黨在台北市的選戰中可能沒有母雞，對他們影響當然很大。他表示，民眾黨在台北市各區各選1席，在沒有母雞的情況下，如果他們願意表態支持蔣萬安，蔣就沒有理由不幫民眾黨站台。戴錫欽也舉例，以前馬英九也幫新黨、親民黨站台，蔡英文也幫忙黃珊珊站過台，因此要合作就要誠心。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

對於國民黨議員可能會有質疑聲浪，戴錫欽強調，這就是主委要去做的協調工作。他說，說服其他黨內議員是他的工作，要合作一定要誠心且互相。戴錫欽也透露，2022年國民黨選上31席、民進黨22席、民眾黨4席、無黨籍2席、平地及山地原住民議員各1席，合計61席，現今為國民黨28席、民進黨18席。他表示，最低門檻至少要單獨過半達31席，才能掌握多數席次，所以提名一定會超過31席。

戴錫欽指出，基於藍白合作，除了考慮民眾黨這幾席當選機率，也會評估國民黨在該選區有多少實力、席次較為合宜，讓國民黨席次最大化，加上友黨或無黨籍大家一起。

戴錫欽。（圖／中天新聞）

談及民進黨可能的參選人選，戴錫欽認為，社民黨台北市議員苗博雅一直是綠營中認為比較有號召力、有議題能力，對年輕選民有吸引力，所以民進黨民調應該會把苗放進去，但最後會不會是苗，現階段還不敢講，不過苗博雅會是民進黨考慮的一個人選之一。目前壯闊台灣聯盟理事長吳怡農與苗博雅2人代表民進黨參選2026台北市長的機率比較高。

