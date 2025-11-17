政治中心／綜合報導

沈伯洋遭中共跨境鎮壓，曹興誠點名他參選台北市長，親藍媒體人謝寒冰放話，如果民進黨提名沈伯洋，他就發雞排、而且跪著直播，沈伯洋今天一句黨中央怎麼做、自己就怎麼做，引發聯想；而立委王世堅近來選市長的聲量也很高，連中共軍艦都看得到他的金句！

立委（民）王世堅：「本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬。」

士林葫蘆寺餐會，王世堅被拱唱"沒出息"，變成全場大合唱，還有人拱他選台北市長。

立委（民）王世堅：「你在哽咽什麼啦，你在哭什麼哭沒出息，（歡呼），（市長好）。」

不只在台灣紅，中共解放軍的軍艦竟然也看得到王世堅的金句！

2026台北市長大選比聲量！ 中共軍艦赫見「王世堅金句」

聯電榮譽副董事長曹興誠點名要沈伯洋參選台北市長。（圖／民視新聞）





中國官媒釋出的照片，中共解放軍海軍989編隊執行遠海綜合實習任務，軍校學生在甲板上排出「從從容容」以及「游刃有餘」的字樣。不過對於要不要選台北市長，王世堅始終說自己不適合。同樣被拱的還有被中國嗆聲全國抓捕的沈伯洋，沈伯洋近日一句，看黨中央怎麼做、他就怎麼做，引發聯想。

立委（民）沈伯洋：「戰士沒有選擇戰場的權力，人民的託付，或者說今天黨要做什麼，基本上我們都是全力以赴，現階段對我來講，外交國防國安，是我要認真做的事情，所以我不會再去思考下一步，你看藍營很多人說，太好了叫沈伯洋出來選，其實他們目的，可以延續從2024開始，選舉攻擊的模式，如果你做為候選人不斷被抹黑，又沒守住，負面聲量會外溢到其他縣市，這件事情我們必須特別謹慎。」

吳怡農則是民進黨內唯一主動說要承擔台北市長這局的人。（圖／資料照）





沈伯洋的憂慮恐怕不是沒道理，藍營對他的攻勢不曾停歇。

資深媒體人謝寒冰：「如果賴清德主席真的，提名沈伯洋參選台北市長，我除了發雞排，除了去幫沈伯洋站台，我跪著直播。」

立委（民）林楚茵：「藍白政治人物對沈伯洋揶揄，嘲諷甚至抹黑從沒停止，但我認為以沈伯洋資歷跟經歷，不論留在立法院，做專業立法委員，或者轉換戰場去當台北市長，不論在哪個戰場，沈伯洋都是最好的戰士。」

但其實綠營北市選將，最積極表態的是他。

台北市長擬參選人吳怡農：「你好。」

曾對戰蔣萬安的吳怡農，是唯一到黨中央交意願書的選將，還頻頻用社群和民眾互動，發表育兒核心政見，只是，首都市長人選向來是選戰的重中之重，誰能披綠袍出征，恐怕光有意願還不夠。

