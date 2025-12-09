2026台北市長民調蔣萬安力壓群雄！黃揚明：推升滿意度才是主戰場

2026 年台北市長選舉，外界關注民進黨派誰與現任市長蔣萬安對決。最新民調顯示，無論民進黨派誰參選，蔣萬安都力壓群雄，且蔣萬安的滿意度也達到新高。媒體人黃揚明分析指出，蔣萬安真正的對手是自己，能否把施政滿意度再推升，才是他的主戰場。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

根據TVBS民調中心公布的最新民調顯示，民進黨若推派立委王世堅對決蔣萬安，與去年 12 月的調查相較，蔣萬安支持度略減 1 個百分點至 55%，王世堅支持度則略增 4 個百分點至 31%，雙方差距縮小至24個百分點，另外14%未決定。

廣告 廣告

若民進黨推派吳怡農參選，61%支持蔣萬安，24%支持吳怡農，雙方差距 37 個百分點。若民進黨推派行政院副院長鄭麗君參選，蔣萬安支持度為 62%， 鄭麗君的支持度為 24%。若民進黨推派沈伯洋參選，64%支持蔣萬安，22%支持沈伯洋，14%未決定。若民進黨由林右昌角逐，65%支持蔣萬安，19%支持林右昌，17%未決定

對於台北市長蔣萬安上任至今近三年來的施政表現，有 59%台北市民表示滿意，較就任兩年時的 54%提升5個百分點，是歷次調查高點；但不滿意的比例也增 9 個百分點至 25%，16%沒有表示意見。

王世堅。（圖／中天新聞）

黃揚明今天在臉書上發文表示，對蔣萬安而言，這份民調最正面的訊息，其實不是市長支持度領先綠營群雄，而是上任後滿意度節節上升，目前該民調四次滿意度調查，蔣萬安的滿意度從2023年3月的41%，已成長至2025年12月的59%；雖然對蔣不滿意的比率這次也增加9個百分點，是相當大的漲幅，但說穿了，這與今年大罷免期間整體藍綠對立氛圍、以及蔣萬安改變答詢風格成為戰狼有關。

黃揚明認為，2026台北市長選戰，蔣萬安真正的對手是自己，能否把施政滿意度再推升，才是他的主戰場。

沈伯洋。（圖／中天新聞）

本次調查是TVBS民意調查中心於 114 年 11 月 27 日至 12 月 4 日晚間 18：30 至 22：00 進行的調查，共接觸 1,256 位 20 歲以上台北市民，其中，拒訪為250位，拒訪率為19.9%，最後成功訪問有效樣本1,006位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1 個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等項目進行統計權處理。調查經費來源為 TVBS。

延伸閱讀

最新！高市內閣支持率跌6.2% 55%認台灣有事說「沒問題」

最新2026台北市長選戰民調出爐！吳怡農：台北應該更積極

台南市長最新民調曝光！陳亭妃仍領跑、林俊憲贏泛綠