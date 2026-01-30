2026台北年貨大街全面禁菸！迪化街及周邊巷弄設臨時吸菸區

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

為打造無菸城市示範點，台北市政府衛生局宣布，「2026台北年貨大街」自115年1月31日至2月15日每日8時至24時，全面禁止吸菸。活動現場由商業處在大稻埕碼頭5號水門旁廣場設置臨時吸菸區，籲請民眾遵守規定，有需求者至指定區吸菸，行走時請勿吸菸，共同維護公共環境品質。

今年禁菸範圍除了迪化街主幹道，也擴大至周邊巷弄，降低民眾與居民暴露於二手菸風險。活動期間，現場設置禁菸標示、告示牌，並透過廣播、簡訊及巡守隊舉牌進行宣導，由台北迪化商圈發展促進會協助勸導。衛生局與商業處、公園處、市場處、環保局等5個局處共同執行稽查取締，違規者可處新台幣2,000元至1萬元罰鍰。

禁菸範圍包括：

1.迪化街（南京西路至歸綏街路段）道路、騎樓及人行道

2.民生西路（延平北路至環河北路路段）騎樓及人行道

3.歸綏街（延平北路至環河北路路段）騎樓、人行道及部分道路

4.東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路、北至民生西路的平面區域

衛生局指出，此舉不僅保障民眾免受二手菸危害，也兼顧吸菸者需求，推動「吸菸須在指定區」、「行走不吸菸」政策。

此外，衛生局提供多元戒菸資源，包括戒菸治療、衛教諮詢、戒菸班及專線0800-636363，鼓勵吸菸者積極利用，以提升健康生活品質。

（記者李政純、圖片來源：motionelements）

