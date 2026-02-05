2026台北年貨大街登場！「迪化街年貨大街」推出巨型白爛貓氣偶，還有「發財金」現場發！ | 柯夢波丹

PHOTO CREDIT: 臺北市商業處

農曆新年倒數，最有年味的「2026台北年貨大街」正式開跑啦！即日起至2月15日，迪化街化身超熱鬧年味樂園。今年以「奔年貨」為主題，邀來人氣 IP「白爛貓」攜手登場，從巨型氣偶、親子遊樂場到限量周邊全都有。絕對要來這裡感受過年氣氛，把充滿年味的商品通通買回家！

PHOTO CREDIT: 臺北市商業處

今年台北年貨大街亮點不斷，首度邀請超人氣IP「白爛貓」家族換上喜慶新春裝扮，化身為多組巨型氣球裝置空降迪化街。其中最引人注目的「年年有"魚"」，由白爛貓手持釣竿與「那條魚」俏皮互動，透過不羈幽默的形象傳遞「年年有餘」的吉祥祝福。

此外，永樂廣場則設有「馬上有錢」大型妝點，由白爛貓家族帶領民眾走春、辦年貨，營造出濃厚的「親子走春童樂會」氛圍，預計將成為今年年貨大街最熱門的社群打卡聖地。

亮點1：白爛貓陪你走春拍好拍滿！

PHOTO CREDIT: 臺北市商業處

迪化街今年變身「親子走春童樂會」，由白爛貓家族接管全場，除了入口的白爛貓提竿釣魚象徵「年年有餘」，永樂廣場更出現高達5公尺的白爛貓巨偶拿著金元寶，變身最具年味的打卡地標！現場還有：

1.可乘坐的親子搖搖木馬與「麻糬」、「臭跩貓」氣偶出沒。

2.套圈圈、釣瓶子、寫斗方、祈福集章等互動體驗。

3.4台「白爛貓塗裝接駁車」穿梭北中南3條路線，採買兼觀光超方便！

亮點2：限量「馬上有錢喵」必收！

PHOTO CREDIT: 臺北市商業處

白爛貓騎乘搖搖馬的形象，採結構式設計，整體以療癒可愛風格呈現，增添視覺上的活潑趣味，並由白爛貓手持一元硬幣，象徵帶來好運。

想入手？只要參加永樂廣場「馬套成功」遊戲、跟著市府首長拜年跑一圈或鎖定「我是商Ya人」粉絲團活動，就有機會把萌物帶回家。別忘了還能參加「來台北有購嗨」抽獎活動，消費滿200元登錄發票，就有機會抽中千萬大獎，走春、試手氣、收福氣一次搞定 。

長官走街發馬上有錢喵 (時間暫定)

■迪化街商圈：

115/02/03(二) 16：20起

■台北地下街、台北後站批發商圈、華陰街北車商圈：

115/02/07(六) 15：15起

■寧夏夜市：

115/02/11(三) 18：32起

■北投中繼市場：

115/02/12(四) 10：25起

■榮濱商店街：

115/02/13(五) 11：33起

■艋舺夜市：

115/02/15(日) 17：35起

(實際發送時間將依現場索取情況調整)



亮點3：「無菸年貨大街」範圍大升級

PHOTO CREDIT: 臺北市商業處

繼2025年首度推出全臺第一條「無菸年貨大街」後，禁菸範圍除迪化街主街(南京西路到歸綏街路段)、民生西路及歸綏街(人行道及騎樓)外，今年升級擴大至周邊巷弄，東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路所圍之平面區域，打造更乾淨、舒適的採買環境！

【2026台北年貨大街-迪化街】

■活動日期：即日起至2月15日

■地點：迪化街商圈

■台北年貨大街官方網站：請點我

