2026台北年貨大街登場！「迪化街年貨大街」推出巨型白爛貓氣偶，還有「發財金」現場發！ | 柯夢波丹
PHOTO CREDIT: 臺北市商業處
農曆新年倒數，最有年味的「2026台北年貨大街」正式開跑啦！即日起至2月15日，迪化街化身超熱鬧年味樂園。今年以「奔年貨」為主題，邀來人氣 IP「白爛貓」攜手登場，從巨型氣偶、親子遊樂場到限量周邊全都有。絕對要來這裡感受過年氣氛，把充滿年味的商品通通買回家！
>>>過年團圓飯吃什麼？團圓飯習俗、過年圍爐怎麼準備？哪天要吃團圓飯總整理
>>>【2026過年紅包攻略】 過年紅包包多少？紅包行情一次看，注意紅包別包「這數字」超觸霉頭！
>>>【2026外帶年菜推薦】TOP16澎湃年菜！海陸家宴、頂級佛跳牆、異國年菜總整理！
>>>【2026過年伴手禮推薦】23款春節禮盒搶先看，七見櫻堂、NO.5 CHEESE新潮伴手禮！
>>>【2026台灣燈會總整理】嘉義燈會、台北、台中、台南燈會時間地點、小提燈發放時間一次看！
>>>2026過年招財植物推薦TOP10！發財樹&富貴竹擺放方位、怎麼種、花語一次看！
PHOTO CREDIT: 臺北市商業處
今年台北年貨大街亮點不斷，首度邀請超人氣IP「白爛貓」家族換上喜慶新春裝扮，化身為多組巨型氣球裝置空降迪化街。其中最引人注目的「年年有"魚"」，由白爛貓手持釣竿與「那條魚」俏皮互動，透過不羈幽默的形象傳遞「年年有餘」的吉祥祝福。
此外，永樂廣場則設有「馬上有錢」大型妝點，由白爛貓家族帶領民眾走春、辦年貨，營造出濃厚的「親子走春童樂會」氛圍，預計將成為今年年貨大街最熱門的社群打卡聖地。
亮點1：白爛貓陪你走春拍好拍滿！
PHOTO CREDIT: 臺北市商業處
迪化街今年變身「親子走春童樂會」，由白爛貓家族接管全場，除了入口的白爛貓提竿釣魚象徵「年年有餘」，永樂廣場更出現高達5公尺的白爛貓巨偶拿著金元寶，變身最具年味的打卡地標！現場還有：
1.可乘坐的親子搖搖木馬與「麻糬」、「臭跩貓」氣偶出沒。
2.套圈圈、釣瓶子、寫斗方、祈福集章等互動體驗。
3.4台「白爛貓塗裝接駁車」穿梭北中南3條路線，採買兼觀光超方便！
亮點2：限量「馬上有錢喵」必收！
PHOTO CREDIT: 臺北市商業處
白爛貓騎乘搖搖馬的形象，採結構式設計，整體以療癒可愛風格呈現，增添視覺上的活潑趣味，並由白爛貓手持一元硬幣，象徵帶來好運。
想入手？只要參加永樂廣場「馬套成功」遊戲、跟著市府首長拜年跑一圈或鎖定「我是商Ya人」粉絲團活動，就有機會把萌物帶回家。別忘了還能參加「來台北有購嗨」抽獎活動，消費滿200元登錄發票，就有機會抽中千萬大獎，走春、試手氣、收福氣一次搞定 。
長官走街發馬上有錢喵 (時間暫定)
■迪化街商圈：
115/02/03(二) 16：20起
■台北地下街、台北後站批發商圈、華陰街北車商圈：
115/02/07(六) 15：15起
■寧夏夜市：
115/02/11(三) 18：32起
■北投中繼市場：
115/02/12(四) 10：25起
■榮濱商店街：
115/02/13(五) 11：33起
■艋舺夜市：
115/02/15(日) 17：35起
(實際發送時間將依現場索取情況調整)
亮點3：「無菸年貨大街」範圍大升級
PHOTO CREDIT: 臺北市商業處
繼2025年首度推出全臺第一條「無菸年貨大街」後，禁菸範圍除迪化街主街(南京西路到歸綏街路段)、民生西路及歸綏街(人行道及騎樓)外，今年升級擴大至周邊巷弄，東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路所圍之平面區域，打造更乾淨、舒適的採買環境！
【2026台北年貨大街-迪化街】
■活動日期：即日起至2月15日
■地點：迪化街商圈
■台北年貨大街官方網站：請點我
【延伸閱讀】
PHOTO CREDIT: COSMO
【2026過年大掃除教學】大掃除工具、3個大掃除步驟、清潔撇步、過年期間5個大掃除禁忌一次看
出國前必看！2026可隨身登機物品清單、托運行李規定總整理！酒精要托運嗎？嬰兒食品可以帶上飛機嗎？一次為你解答
❤️加入柯夢波丹LINE@ 所有慾望一次滿足 立即加好友
＊本文由 Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
其他人也在看
UNIQLO春夏話題單品搶先看：Boxy外套、繭型褲、短版針織…這款配件更是預測爆賣缺貨
必筆記！從城市日常出發的春夏四大趨勢整體系列依然維持 UNIQLO 一貫的簡約基調，但細節全面升級。從剪裁線條到材質選擇，都更精準地回應現代生活：既要舒服、好活動，也要有型、有記憶點。機能休閒與經典洗鍊不再對立，陽剛與柔美也不需要二選一，而是在同一套穿搭裡自然並...
大同警迪化街遊街宣導 市長蔣萬安同場合體守荷包
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】「2026臺灣年味在臺北」系列活動熱鬧登場，其中最具代表性的「迪化街年貨大街」自1 […]
經濟部提出成立經諮會、推動五大信賴產業等五大政策目標
關稅談判見成果、經濟穩定成長 2026年轉守為攻 經長揭示五大施政 經濟部2月5日辦理年終記者會，龔部長首先就整體經濟情勢表示，我國去(2025)年經濟成長受惠於全球AI 熱潮，行政院主計總處預估達8.63%，創近15年新高。同時，我國就業穩定，失業率降至3.35%，且物價控制得宜，消費者物價指數(CPI)年增1.66%。今(2026)年AI等新興科技應用持續推升產品拉貨動能，出口可望再創新高突破 6,600 億美元；根據今年最新預測，經濟成長表現將超過4%，國發會更將經濟成長目標設為4.56%，優於日本、韓國等亞鄰國家，我國人均GDP預估突破4萬美元。 至於對等關稅談判從去(2025)年啟動至今歷時約9個月，目前已經大致底定，龔部長也在會中表示，談判結果包括關稅15%不疊加等成果，獲得產業界的肯定，對業界而言也是撥雲見日。無論是目前所取得的談判成果，或是後續有關關稅實施的細節，確定內容後將由經貿談判辦公室(OTN)對外正式說明，並送交立法院審議，希望能儘速通過。展望未來，妥善因應全球挑戰，經濟部也提出「成立經濟及產業諮詢會（簡稱經諮會）」、「推動五大信賴產業」、「協助傳統產業及中小企
2026拾光員林幸福加瑪 員林燈會2/14浪漫點燈
員林市公所日在員林公園舉辦「2026拾光員林 幸福加瑪」員林燈會記者會，由員林市代理市長賴致富、彰化縣政府城市暨觀光發展處處長王瑩琦、彰化縣政府機要祕書張建豐、秘書游筑凱、賴沛然，參山國家風景區管理處副處長廖錫標、員林火車站站長李瑞德、縣議員劉惠娟、張錦昆、凃俊任、曹嘉豪，與員林市民代表會主席張國良暨各代表與里長，台懋實業公司經理楊宗翰、員林福寧宮主委林猷鐘等嘉賓，共同宣布元宵燈會的開始，2026員林燈會暨元宵節活動將於2月14日晚間在員林公園浪漫點燈，展期到3月8日止。員林市代理市長賴致富表示主燈作品為「萬歲皇朝・駕馬迎春」，希望幸福循環，不斷加碼。「拾光員林・幸福加瑪」的主題代表我們已經升市10年，將邁入下一個繁盛10年，新的一年在代表會的支持下，持續推動各項建設及福利措施，包含廚餘機補助、市民意外險等。特別感謝彰化縣的大家長王惠美縣長的對員林市各項政策及經費的大力支持，以及員林市民代表會主席張國良暨全體代表全力支持，參山國家風景管理處也協助爭取交通部的補助，員林真是個受到大家寵愛的幸福城市。促成本次燈會的尚包含各公私單位的鼎力相助，福寧宮主動認養媽祖宮前的燈光布置，台懋實業秉持全
台北異國料理推薦，可以自選配菜的中東×印度料理
《Salt & Spice》是藏在師大商圈巷內的異國餐廳，極有特色的繽紛門面令人一秒融入異域氛圍，店內座位極多，也沒特別限制用餐時間，來這裡吃吃飯、喝喝隨餐附的異國風飲品，無壓力的品嚐美食，好棒！
中壢甜點推薦～珀舍Perse史奴比鬆餅、西西里咖啡，用小確幸填滿你的咖啡時光
中壢下午茶・白色系咖啡廳・西西里咖啡推薦在生活的某些時刻，你不需要一間「一定要打卡」的咖啡廳，只需要一個地方，坐下來，好好喝杯咖啡。
史上最佛系通緝！男子在臉書約好自首，警方客氣詢問：需要搭便車嗎？
他真的來了。週一中午，Akers 上傳了一張站在警察局門口的自拍照，並寫下：「我依約赴約了」正式為這場為期近一週的「線上約定」畫下句點。
日本明治氨基膠原蛋白3種比較與推薦吃法 熟齡保養輔助怎麼選？
平時有在關注保養的朋友，或許日常中也少不了所謂的「內在保養（Inner Beauty）」。明治推出的氨基膠原蛋白系列，因應不同需求設計出多款配方，也讓不少熟齡保養族群在選擇時多了參考方向。 這篇文章將整理明治氨基膠原蛋白 3 種款式的差異，並介紹常見的食用方式，提供給正在考慮將其納入日常營養補充的你參考。
不煮年菜也能澎湃！繼光香香雞、必勝客祭新春優惠，軟殼蟹、鮑魚鋪滿餅皮！
說到過年少不了的鹹香滋味，台灣炸雞代表「繼光香香雞」率先推出新春限定雙套餐，以「馬上好運，來年發發」為主題，呼應馬年吉祥寓意，更直接祭出近乎諧音的「88折」優惠。活動自2/6至3/1期間限定登場，精選2025年度熱銷前五名人氣商品組成超值組合，讓經典美味一次到位。...
瓦城5大品牌推圍爐餐！泰式、湘菜通通有，加碼祭百萬福袋搶攻年節餐桌！
此次新春套餐依人數設計多元組合，小家庭圍爐或親友大聚會都能找到合適選擇。瓦城與非常泰分別推出2至8人及2至6人套餐，主打厚切彈嫩的「主廚BBQ松阪豬」搭配雙醬，以及酸香開胃、被譽為泰國國寶的「酸辣鮮湯」，從前菜到湯品層次完整。時時香則以升級版台菜風味迎戰年節餐桌...
獵奇洋芋片TOP5排行榜！皮蛋、榴槤全上榜，香菜半年不退燒！
根據銷售表現觀察，多力多滋以「皮蛋口味」強勢奪下冠軍寶座，成為近期最受歡迎的話題王。皮蛋本身就帶有強烈風味記憶，鹹香中帶點獨特氣味，做成洋芋片後更放大其濃郁層次，一入口就是重擊味蕾的存在。緊追在後的第二名，則是同樣來自多力多滋的「香菜口味」。值得注意的是...
大S子女缺席紀念雕像揭幕！回北京和汪小菲一家團聚 背後原因曝光
近日，大S逝世滿1週年，家屬為她打造紀念雕像，揭幕儀式卻未見她的兩個孩子現身，引起關注。據悉，她的女兒小玥兒、兒子箖箖早在1月剛放寒假時就飛往北京，與父親汪小菲及奶奶張蘭團聚。
有收入、沒工作難租房？「2職業」成包租公最愛！關鍵原因曝
租屋市場競爭激烈，沒有職業會被房東打槍嗎？一名網友近日在 PTT 發文詢問「沒有職業會比較難租房嗎」，坦言自己想辭去工作、搬出去獨居，但聽說不少房東會看租客職業，讓他相當猶豫。貼文一出，引發網友討論，不少人直言：「房東其實是在面試你。」
買鏡頭貼「用了要退錢」 遭業者拒絕婦報警討公道
新北市 / 綜合報導 新北市永和區一家手機行業者，先前幫顧客貼了手機鏡頭的保護貼，不到4小時，婦人竟然將鏡頭貼拆下裝夾鏈袋，回店裡說要退貨，業者表示一次性商品無法退，兩人僵持不下，婦人報警處理，經過員警一番溝通，婦人終於打消念頭，不過臨走前比出一連串手勢，業者無奈，感覺像被指責沒愛心，畫面PO網引發討論。藍衣婦人在櫃檯前比手畫腳，先指了牆上手機鏡頭貼，接著又拿出自己手機確認型號，全程沒有交談因為她是一名聾啞人士，不到4小時婦人再度回到店裡。其他顧客VS.當事業者：「換東西，可以嗎換東西，這個，不是，這個是一次性的東西。」原來是婦人想要退錢，其他顧客協助手語翻譯，搖搖手指表示行不通。當事業者：「不能退的話，她要換顏色，那我跟她說這是一次性的東西，怎麼可能退，我幫妳貼上去，拔下來就不能用了，拔下來就會有灰塵啊，那怎麼可能賣給下一個消費者。」事發就在新北市永和區，這家手機行，婦人先前曾來店詢價，2月3日購買300元鏡頭保護貼，老闆協助貼上，不到半天時間婦人又來了，把原先的鏡頭貼摘下，裝在夾鏈袋中說要退錢，兩人僵持不下婦人報警處理。當事業者VS.警方：「她老公幫她買好了，然後把我貼的，喔這個是，對，然後把我貼的撕掉。」警方到場了解狀況，費了一番功夫又寫又比，婦人才打消念頭，但走前比了一連串手勢。當事業者：「她用手比愛心，然後再比我，然後再比倒讚，應該是小拇指啦，就是說我的心很爛，或者是說我沒愛心，不可能因為妳這樣我就要倒霉啊，我就要虧損啊。」當事業者：「我以前遇到的案件，我都是自己寫訴狀，我給你看一下我的戰績。」遇到消費糾紛還曾自己寫訴狀，業者相當無奈原價490的鏡頭貼，都打折出售對方貼了還想退，開店六年第一次遇到這狀況，經過員警調解雙方互不提告。 原始連結
38歲江語晨狀態太好了吧！獨自帶雙寶也不憔悴的祕密：強迫自己每天運動、戒掉重口味，保養品愛用清單公開
淨透皮膚的基礎——卸妝是懶人美肌的唯一捷徑江語晨認為，保養皮膚最重要的步驟就是「卸妝」＋「保濕」。對於忙碌的媽媽或上班族，她極力推薦追求高效且乾淨的清潔：卸妝油鐵粉： 她透露自己是 FANCL 卸妝油的資深愛用者，至今已消耗超過 50 瓶。對於追求「懶人卸妝」的人來說...
2026藍色行李箱推薦6選：Rimowa季節新色「柔霧藍」限量登場
如果你不想把行李箱選得太張揚，卻又不甘心在轉盤前找不到自己的行李箱，藍色正好落在剛剛好的位置。地勤私下常提到，比起黑灰基本款，帶亮度的紅、藍、湖水藍在行李轉盤上更不容易被忽略，也降低誤拿風險！航站行李處理經驗也指出，能形成視覺對比的中亮度色系，相對更安全實用。2026年，Rimowa推出季節限定「柔霧藍」，低調卻有記憶點，本篇精選6款藍色行李箱推薦，提供給重視質感與辨識度的旅人參考。
宜蘭民代北上力挺北宜高鐵 上百人齊喊「宜蘭人要高鐵」
高鐵延伸宜蘭案爭議持續延燒，今天反對方集結到環境部遞交訴願書，在地支持建設民意代表也率領上百位宜蘭居民北上發聲力挺北宜高鐵，高喊「宜蘭人要高鐵！」並強調高鐵能打通宜蘭連貫到全台的建設、區域發展，也能提供在地長輩及青年有便捷的交通與未來展望。
不用風吹日曬雨淋！交通部修法，Lean3 下半年有望合法上路
Lean 3 僅有傳統汽車的 1/3 大小，擁有全封閉式車艙與空調系統。其車內配備方向盤、油門與煞車踏板，操作邏輯與汽車完全一致，徹底打破了汽、機車之間的界線。
金門防疫所替家貓施打晶片 (圖)
根據動物保護法與農業部公告，民國114年1月1日起飼主必須為家貓植入晶片辦理寵物登記。圖為金門民眾帶家貓至金門縣動植物防疫所施打晶片。
ENHYPEN快閃來台、為Prada站台！成員七缺一照樣寵粉，中文互動暖翻恩靜們
活動現場，ENHYPEN一字排開打招呼，手比愛心超寵粉、還不忘用中文甜蜜輸出「謝謝～」，誠意值直接拉滿。...