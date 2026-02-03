2026台北年貨大街「奔年貨」~即日起 熱鬧迪化街

（記者卓羽榛臺北報導）「2026台北年貨大街」即日起至2月15日盛大展開！蔣萬安市長今（3）日現身迪化街商圈，與民眾一同感受迎春採買年貨的熱絡氛圍。今年蔣市長與特別蒞臨的英國在台辦事處(BOT)代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）互贈象徵臺英特色的伴手禮—臺灣經典年菜「佛跳牆」與英國茶禮盒，傳遞臺英情誼；蔣市長更於活動現場攜手貴賓及驚喜登場的熊讚BRAVO，發送活動限定「馬上有錢 喵」及「今馬熊讚」書籤，與民眾互動拜年；另為配合本年度活動以親子同樂為核心，親子偶像「香蕉哥哥」也登上舞台，帶領大小朋友歡樂唱跳，展現台北年貨大街融合傳統年味、創新精神及國際化的全新風貌。



臺北市蔣萬安市長表示，「台北年貨大街」是臺北指標性傳統節慶活動，而迪化街更是歷史最悠久也是最有年味的一條街。今年度活動以「奔年貨」為主題，攜手國內知名IP「白爛貓」跨界合作。「馬上趣」結合白爛貓家族巨偶等年節應景妝點及趣味年藝體驗，打造「親子走春童樂會」，更以白爛貓塗裝接駁車延續免費接駁專車服務；「馬上購」則擴大「無菸年貨大街」範圍，並設置「線上台北年貨大街專區」，提供民眾更為舒適便利的遊逛環境；「馬上發」限量發放擁有可愛外觀及討喜寓意的「馬上有錢 喵」，民眾採買年貨後，還可參加「來台北有購嗨」抽獎，登錄發票就有機會把大獎帶回家!



英國在台辦事處代表蒞臨迪化街，體驗濃厚年節氛圍

今(3)日英國在台辦事處(BOT)代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）特別蒞臨迪化街商圈感受道地年味，並與蔣市長互贈禮品，傳達暖心祝福。其中，蔣市長準備臺灣經典年菜「佛跳牆」致贈代表，傳遞臺灣深厚的團圓溫度；包代表則回贈充滿英國風味的茶品，以此象徵親友團聚的靈魂與溫暖，與迪化街年味相互輝映。隨後，包代表與蔣市長合作挑戰本年度互動遊戲「馬套成功」套圈圈遊戲，並親身參與各項年味體驗活動以及前往參拜台北霞海城隍廟，透過實際行動感受臺灣獨特的祈福文化與年節魅力，攜手將台北年貨大街的優質特色推向國際。



【馬上趣】親子走春童樂會~

巨偶妝點/年藝體驗/白爛貓接駁車 期間限定陪玩!

攜手「白爛貓」IP，在迪化街商圈設置特色迎賓牌樓與IP主題巨偶，打造可愛又充滿年味的新春場景。包含一走進迪化街，首先映入眼簾的是「年年有魚」，由白爛貓手持釣竿，彷彿正要釣家族成員「那條魚」，形成生動有趣的畫面，也象徵「年年有餘」；另沿著街道前行，可以看到今年因應活動變身為「親子走春童樂會」的永樂廣場；除了有高達5公尺的白爛貓巨型氣偶搭配金元寶，象徵「馬上有錢」，永樂市場外牆及屋頂上，也能看到「麻糬」及「臭跩貓」等家族成員氣偶可愛現身，還有巨型春聯及可供乘坐的親子搖搖木馬，將IP元素融入傳統建築風貌，把滿滿的可愛自然帶進充滿歷史韻味的迪化街；此外，廣場上還規劃「馬套成功」套圈圈遊戲、經典童玩「釣瓶子」、「馬吉同樂」白爛貓套色集章祈福小卡及傳統手寫斗方等趣味年藝體驗，讓民眾在現場感受遊樂場般的熱鬧氛圍，盡情體驗各式年節活動。



此外，2025年由藝術家吳騏所設計的4座在地產業氣偶也再次經典回歸年貨大街，以可愛又有溫度的方式，述說迪化街的產業故事，同時廣受好評的「免費接駁專車」今年持續推出，更換上吸睛的白爛貓IP塗裝，以4台專車、3條路線往返年貨大街，輕鬆採買「奔年貨」，把年味和戰利品一次帶回家！

【馬上購】無菸年貨大街再升級!

「線上臺北年貨大街專區」/LINE中英日三語系導航

打造舒適遊逛環境

繼2025年首度推出全臺第一條「無菸年貨大街」後，禁菸範圍除迪化街主街(南京西路到歸綏街路段)、民生西路及歸綏街(人行道及騎樓)外，今年升級擴大至周邊巷弄，東至民樂街、西至西寧北路、南至南京西路（含南京西路239巷）、北至民生西路所圍之平面區域，打造更乾淨、舒適的採買環境!同時，與momo購物網合作，推出24小時不打烊的「線上台北年貨大街專區」，集結臺北市百家特店，其中包含迪化街商圈在地店家至少60家，祭出多項獨家優惠，讓民眾不受時間與空間限制，隨時選購年節好物，並於迪化街現場設立「momo馬上好運」互動攤位，民眾只要完成闖關任務，就有機會抽中萬元家電、999元發財金及抽888元紅包，親子同行還可再加碼多抽一份紅包!



此外，今年迪化街商圈也為國際觀光客貼心推出支援中、英、日三種語系的LINE數位導航服務，讓外國旅客也能輕鬆遊逛，深度感受年節氛圍！

【馬上發】限量發放開運萌物「馬上有錢 喵」

參加「來台北有購嗨」登錄發票 還有機會抽千萬大獎

白爛貓騎上搖搖馬化身「2026台北年貨大街」限定「馬上有錢 喵」，由白爛貓手持象徵好運的一元硬幣，邀請民眾共同迎接馬年。歡迎想要收藏這款限量萌物的民眾，透過參與永樂廣場「馬套成功」互動遊戲、首長走街拜年活動，或關注臺北市商業處「我是商Ya人」官方粉絲團，將這份可愛開運小物帶回家；此外，活動更串聯「來台北有購嗨」抽獎活動，民眾採買年貨滿200元，只需登錄發票，千萬大獎及多項好禮就有機會抱回家，逛年貨、抽好禮、收福氣，三重驚喜一次到手，讓新年開運、玩得盡興又滿足！

