2026台北書國際展「藍沙龍」：唐美雲、楊世豪跨世代對談，分享藝術背後的「解惑」修行

2026年台北國際書展於六日傍晚在「藍沙龍」舉辦一場引人深思的心靈講座。慈濟傳播人文志業基金會邀請唐美雲歌仔戲團團長唐美雲與大環藝術家楊世豪，在靜思人文營運長蔡青兒的主持下，藉由證嚴上人的《解惑》套書，展開一場關於藝術、信仰與生命價值的深度對話。兩位藝術家分享了如何從紛擾的日常與艱辛的訓練中，透過「法」的滋潤找回內心的清淨。

唐美雲：將歌仔戲昇華為生命志業，以利他之心化解爭端

出身戲曲世家的唐美雲分享，早期進入歌仔戲界雖是「誤打誤撞」。早期父母不捨她吃苦，卻又像是在她身上繫了「看不見的繩索」，讓她從最初的逃避轉向最終的全然擁抱。早期曾因為在舞臺上演戲「出包」而感到丟臉，一度產生「以後不想演戲」的念頭，她父親巧妙地安排她到東南亞擔任「幕後主唱」，讓她有機會在臺下觀摩各地精英名角的精湛演出，進而「大開眼界」並真正產生興趣，也奠基她朝「精緻歌仔戲」發展。



回國後主動向父母表示「我會乖乖學習了，我不會再逃避了」父親堅持讓她另尋老師從頭學起，「按部就班」地打好基礎，這也成為她後來能「在傳統路上開創新局面」的重要基底。現在歌仔戲已經是唐美雲「生命的一部分」。在受到證嚴上人的感召後，她進一步將這份家傳藝術升華為一種「以戲弘法的志業」，對她而言，這份情感已深厚到「疼它愛它都來不及了，怎麼會痛苦」。







唐美雲帶領青年團員的商業演出雖然能增加年輕團員的工作經驗與技術，但他們更需要心靈上的適當引導，在演戲或排練的過程中，年輕孩子難免會遇到技挫折感，團員們告訴她，回家會打開靜思語看一下法語，從中尋求內心的安定力量。她認為世間的是非紛爭多源於「我執」，認為「我是對的」、「我最棒」，而高僧的精神引導她找到出口，以同理心和包容心站在對方的立場看問題。她強調，這種正確的信仰能讓人在工作與社會回饋中走得更穩、做得更好。







楊世豪：大環中的禪意，重拾五歲般的純淨初心

代表年輕世代的大環表演家楊世豪，分享了自己在非科班出身背景下的奮鬥歷程。楊世豪的大環表演常被觀眾形容為具有一種「禪意」或「安靜、真誠」的感覺。這份禪意並非刻意扮演，而是源於他在表演中的極度投入與專心。他曾在法國街頭表演時，一位法國老奶奶曾說他表演大環時「彷彿跟另一個小朋友玩得很開心」；回到臺灣也有一位五歲小女孩純真地問他「大環幾歲？」。楊世豪才發現，當他全心投入大環與音樂時，感覺自己像是「像是回到五歲一樣，我一碰到它(大環)，我就感覺我回到小時候無憂無慮。」







對他而言，每天長達6到8小時的練習已轉化為一種放鬆與生活的滋味，這種內在的滿足感讓他能化解身體的痛苦與恐懼。他認為外界看來辛苦的訓練，對他而言卻是驅動往前的動力，因為「能夠找到讓自己快樂的事情，才是不會把它當做是痛苦」，取而代之的是心靈的平靜與對藝術的熱情。







楊世豪小時候由阿媽帶大，阿媽教導他「有能力就幫助他人」是再平常不過的事，這在他心中種下了「人的價值來自於幫助他人」的信念。雖然阿媽在他事業有成前便已離世，無法親眼見證他站上國際舞臺，但楊世豪在看見上人時會激動落淚，還有看到慈濟志工就像看見阿媽般慈祥和善的影子。這種情感讓他覺得慈濟是一個家，也讓他更想在表演中貫徹阿媽留下的善念。







蔡青兒：轉個彎路依舊在，靜心方見花盛開

主持人蔡青兒以溫暖精練的話語貫穿整場講座，她分享自己曾經因為不順遂心亂如泥，證嚴上人的話就像當頭棒喝，困難挫折就像踢到石頭時，可能會流血、會感到疼痛，人教導她「把鞋弄乾淨，轉個彎，路還是路；把心靜下來，霧不見了，花依舊是花。」。她藉此鼓勵在場聽眾，人生不如意事十之八九，關鍵在於不要停留在傷痛中，只要願意處理好傷口並彈性調整心態，就能看見原本美好的事物依然存在。







這場講座透過唐美雲與楊世豪兩代藝術家的對話，不僅展現了傳統與創新的傳承，更展現了慈濟法語如何落實在各個世代的生活中。兩位主講人共同勉勵大眾，只要願意身體力行去幫助別人，人人都能在自己的領域發揮良能。



展場限定優惠：購書75折與抵用卷回饋

為鼓勵閱讀，展區內各類智慧、醫療、童書及療癒型書籍全面75折。現場參與互動活動或講座，透過大愛之友LINE官方帳號登記與報名，還機會可獲得購書抵用卷：



 參加「法華心籤」遊戲：50元抵用卷。



 透過大愛之友報名繪本講座：100元抵用卷。



 透過大愛之友報名主題廣場或沙龍講座：150元抵用卷。

【2026台北國際書展－慈濟展位資訊】

地點： 台北世界貿易中心展覽一館







日期： 2月3日至2月8日



時間： 每日上午10:00展開

【詳細資訊請查詢官網】

書展網站https://daai.pse.is/8kxw98



大愛之友LINE官方帳號https://daai.pse.is/8kxw67













