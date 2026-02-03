2026台北書展今登場！泰國主題國攜37位作家來台 參展規模破紀錄

公民書區以「道路」為核心意象，打造一場結合社會觀察、民主精神與生活感性的閱讀風景。圖／文化部提供

第 34 屆台北國際書展將於今（3日）起至 8 日在台北世貿一館正式展開。本屆書展以「閱讀泰精彩」為主題，邀請泰國擔任主題國，並創下參展單位與國外作家參與人數的新高紀錄。

台北書展基金會董事長郝明義於昨日展前記者會指出，2026 年書展規模升級，共有來自 29 國、509 家出版社參展，並邀請超過 60 位國際作家來台參與上千場閱讀活動。由於報名踴躍，參展單位首次超過展場負荷，部分展區如書展大賞與數位主題館已移至 2 樓空間。此外，今年更首度納入「Reading is amaZINE」小誌特別展區與「反讀怪的挑戰」解謎走讀活動，將閱讀體驗從場內延伸至全台灣。

文化部政務次長李靜慧表示，出版是台灣社會故事的累積與想像力的延續，文化部將持續支持出版業，透過書展讓創作者與讀者深度互動。

身為主題國，泰國商務處處長李佩佩說明，泰國主題館以「CreaTHAIvity｜泰式創意生活」為核心，呈現當地出版業如何融合傳統與現代創意。本次交流陣容龐大，由泰國前副總理帕恩普里・巴希達・努卡拉（Parnpree Bahiddha-Nukara）領軍共 37 位泰國作家。帕恩普里與隨行作家將展出 50 本涵蓋小說、漫畫及插畫等精選書籍，現場更提供泰拳示範與美食品嚐，全方位展現泰國文化魅力。

泰國主題國館集結37 家泰國出版社與內容單位的策展選書，涵蓋小說、童書與繪本、漫畫、推理、恐怖、BL／GL、回憶錄、歷史、政治與非虛構書寫等多元類型。圖／文化部提供

在本地展區方面，國家臺灣文學館策劃「字遊，自在：旅行文學展」，精選近百部作品呈現台灣作家的生命風景。公民書區則由獨立出版聯盟與台灣獨立書店文化協會等單位攜手，以「讀字塞車」為題，運用遊覽車、檳榔攤等台灣日常意象打造互動空間。童書主題館「驚奇市場」則將菜市場轉化為「閱讀市集」，規畫 6 大主題攤位，讓親子讀者透過採買方式組合專屬的閱讀套餐。

本屆書展星光熠熠，多位國際文壇重量級人物皆受邀來台。日本文壇代表作家吉本芭娜娜將與讀者見面，與此同時，美國小說家安東尼・馬拉（Anthony Marra）亦將抵達台灣探討創作歷程，兩人的現身預期將引發書迷追星熱潮。此外，韓國人氣作家 Flona、千明官、金庸世、金并燮及繪本家白希那等，也將出席多場講座與台灣讀者近距離交流。

全台讀者門票回饋與文化幣加碼方案

為鼓勵全台民眾參與，文化部特別規劃多項優惠。書展期間，桃園以南及宜花東讀者，持台鐵或高鐵當日紙本票根可享免費入場；未滿 18 歲民眾、身障人士則持證件免門票。平日（2月3日至6日）入場的民眾將獲贈門票全額抵用金。針對 18 至 22 歲青年，使用文化幣參觀書展不僅免門票，在現場消費更享「2 點送 1 點」的回饋，不限金額消費還可獲得「黃阿瑪的後宮生活」主題專屬徽章。

文化部表示，台北國際書展是華文世界最自由多元的閱讀場域，歡迎民眾於 2 月 3 日至 8 日間踴躍前往世貿一館，感受文字與創意的生命力。相關活動詳細資訊，可至台北國際書展官方網站查詢。



