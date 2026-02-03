2026台北書展開幕！中研院「藍圖」特展 重現台灣史珍稀史料

2026台北國際書展於今（3）日開幕，中央研究院以「藍圖(Blueprint)」為主題，精選近3000冊跨領域專書與400冊史料彙編，亦規畫11場專題講座邀民眾參與。（圖／中研院）

2026台北國際書展於今（3）日開幕，中央研究院以「藍圖(Blueprint)」為主題，精選近3000冊跨領域專書與400冊史料彙編，亦規畫11場專題講座邀民眾參與，中研院長廖俊智表示，學術研究如同建築工程，首先要畫出清晰的藍圖，建立穩固的知識根基和座標，經由時代和後人不斷實踐與創新，才能提煉出新的智慧，而本次展出的每一本書，都是研究藍圖的實現。

中研院指出，即將在117年迎接100周年，遂現場特別策畫「百年書選」展區，回顧本院跨世代累積的史料彙編成果，並於開幕式分享歷代研究團隊如何將散佚於各處的善本、手稿、日記與訪談紀錄，歷經反覆謄打與校對，逐字確認原貌，讓私人書寫轉化為可被引用的公共史料。

中研院提到，今年焦點新書《知識的幾何與光影：中央研究院建築選》，首度系統性梳理中研院落腳南港70年來的建築軌跡，從草創初期農田間的簡樸磚瓦，隨著研究規模的擴張與時代演進，逐步形塑出今日兼具功能與美感的院區風景，涵蓋強調跨域交流的南部院區、融合自然景觀的四分溪水岸，以及重視生態保育的國家生技研究園區。

中研院補充，書中收錄的30棟代表性建築，有歷史語言研究所「台灣考古館」、生物館（黃樓）、民族學研究所博物館、統計科學研究所大樓等，是台灣現代建築風格演進的縮影，廖俊智也邀請民眾按圖索驥，來中研院走一走，感受院區的建築與環境之美。

歷史語言研究所傅斯年圖書館主任李仁淵指出，團隊長年整理《未刊稿鈔本》、敦煌遺書與傅斯年檔案，使18萬餘冊珍稀典藏得以重現；台灣史研究所長鍾淑敏則分享，日記解讀班成立25年來，每週持續校註日記，至今已累積逾7萬篇包含地方仕紳、日本總督、醫生、實業家等多元身分的私人書寫，並收錄於「台灣日記知識庫」開放各界查詢。

中研院提到，除精選書籍外，也攜手國內6家出版社舉辦11場專書講座，邀請28位重量級作者，探討文學思潮、性別醫療、地緣政治等當代人關切的重要議題，例如5日由院士鄭毓瑜主講「詩如何現代？」；8日由院士杜正勝主講，探討中國傳統文化下生命觀的獨特性，反思今日的中醫文化。

中研院指出，為響應藝文消費政策，現場攤位購書享單本9折、3本以上85折、5本以上79折，持文化幣購書不限本數均享79折優惠。購書滿300元即贈研究亮點鑰匙圈1個（可累贈）；滿500元以上加贈手提袋1個（不累贈）。

