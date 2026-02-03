中央社

2026台北書展開幕 泰國舞蹈演出 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

2026台北國際書展今年主題為「閱讀泰精彩」，由泰國擔任主題國，3日在開幕式上也安排泰國舞蹈表演。

中央社記者王飛華攝 115年2月3日

