2026台北書展「臺漫館」Y2K 追星登場 文策院集結62部作品應援臺漫

文策院將於台北書展設立「臺灣漫畫館」，圖為去年漫博會臺漫館人潮。圖／資料照，文策院提供

2026 台北國際書展將於 2 月 3 日至 8 日在世貿一館盛大舉行。文化內容策進院今年以「一起來追星吧！」為主題，規畫「臺灣漫畫館」。展區融合 Y2K 視覺風格，將現場打造為追星應援空間，集結 28 家出版社與四大數位漫畫平台，共展出 62 部熱門作品。此計畫旨在透過粉絲文化創造話題，提升臺漫整體的品牌聲量，邀請讀者為喜愛的創作者應援。

臺漫館現場設有展示、銷售、活動與舞台四大展區。在展示區中，讀者可透過選取作品小卡並掃碼列印，解鎖 CCC 追漫台、LINE WEBTOON、MOJOIN 及 Renta！亂搭等平台的 20 部精選作品。展出題材多元，包含 TaaRO 繪製的《C級哨兵備忘錄》、描述殺手轉職偶像的《殺手偶像》、連載逾十年的《宅男打籃球》，以及具備張力的穿越劇《逆年 Rescue LIFE》，讓漫迷隨時隨地開啟閱讀。

銷售區由文策院與金石堂書店合作，提供上百款實體書與周邊。特別設立的「作者專區」展示 12 位明星漫畫家的親筆簽名板與推薦卡，包含《包養前輩》《採集人的野帳》及獲金漫獎大賞的《黎明前的回聲》等作。不論是資深粉絲或新讀者，皆可透過「名人推薦」計畫找到心儀作品。文策院期望透過一站式選購體驗，滿足讀者的收藏需求，並推廣多元的敘事風格。

臺漫館將帶來九場精彩舞台活動，現場同步展出 12 位明星漫畫家的親繪簽名板。圖／文策院提供

展期間共規畫九場舞台活動，亮點包括漫畫家柳廣成的新書分享會，他將從個人經驗出發，談論如何透過鉛筆創作描繪身分認同與社會議題。此外，LINE WEBTOON 愛情類榜首《耳邊密語》作者米米卡醬也將舉辦首場簽名會。活動還結合「好好說話好不好聲音製作」，由配音員陳彥鈞、賈文安、蔣鐵城等人帶來漫畫聲演，呈現視聽交織的沉浸式體驗。

除了精彩活動，現場更推出多項限定寵粉禮。讀者消費滿額即可獲得「臺漫 idol 卡」及「星光壓克力色紙」等收藏周邊；完成任務還有機會解鎖「TOP 台專輯造型 NFC 吊飾」。臺漫館位於動漫輕小說專區 C212 攤位，誠摯邀請大眾進場應援，為發光的臺漫創作者喝采。現場也邀請知名漫畫家桂、狼七、葉長青、海塩子親臨互動，共同體驗追漫、追星與追夢的樂趣。



