2026台北燈節亮點一次看！12隻熊讚、柯博文小提燈限量發送，宮廟祈福一路亮到元宵

2026台北燈節將於2月25日至3月15日盛大登場，今年以「雙展區、雙IP」概念策展，串聯西門町周邊與花博公園兩大展區，結合城市吉祥物、國際IP與宮廟文化，打造一場兼具科技未來感與傳統節慶底蘊的城市光影盛會。白天逛街區、晚上賞燈海，不只是看花燈，更是一趟深入臺北城市紋理的夜間旅行。

2026台北燈節亮點1.熊讚成為12區最萌代言人

今年燈節最吸睛亮點之一，就是首度推出的「臺北隊熊讚」12行政區燈組。臺北市吉祥物熊讚這次化身城市代表隊，換上專屬造型，成為各區最萌代言人。12隻熊讚公仔將於花博展區集結亮相，每隻造型都融入該區特色，讓賞燈成為認識城市的趣味導覽。

例如信義區熊讚身穿華麗舞台裝、手持麥克風，呼應大巨蛋演唱會熱潮與時尚都會氛圍；中山區熊讚換上潮流秋冬穿搭、手拿悠遊卡，象徵捷運漫遊心中山商圈的文青風格；北投區熊讚則舒服泡在溫泉桶裡，熱氣繚繞、療癒滿分，讓人一眼就聯想到北投溫泉的放鬆氣息。

2026台北燈節亮點2.「變形金剛」柯博文限量小提燈

今年燈節更首度攜手全球知名IP「變形金剛」，推出限量「柯博文」小提燈。設計融合機械風格與城市未來感，造型吸睛、科技感十足，兼具收藏價值與互動趣味，勢必成為燈節期間的人氣話題單品。

小提燈將於3月1日至3日在花博展區及西門展區發放，每日下午3時開始，每人限領1盞，發完為止。此外，3月1日至2日兩天，臺北市12行政區指定地點也同步開放免費領取，從大安森林公園8號出入口、內湖公民會館，到士林區行政中心、中正紀念堂大孝門旁等地點，讓大小朋友提燈穿梭街頭，為燈節夜晚增添更多歡樂。

2026台北燈節亮點3.宮廟燈海點亮信仰與人情味

2026台北燈節不只集中於主展區，還延伸至城市街區與宮廟文化。今年共有20間宮廟響應，橫跨10個行政區，從臺灣省城隍廟、台北天后宮、艋舺龍山寺，到松山慈祐宮、台北市關渡宮等，於農曆春節至元宵期間推出點燈祈福、花燈展示、猜燈謎與團圓煮元宵等活動，營造濃厚節慶氛圍。

位於西門展區的臺灣省城隍廟，即日起至3月31日於武昌街打造超過300公尺的燈海隧道，星光燈飾從中華路綿延至重慶南路，吸引不少民眾駐足拍照。廟前更設置《城隍昇福平安橋》燈組，民眾可敲鑼祈福；2月26日、28日及3月3日、7日舉辦燈謎擂臺，送出電視、微波爐、電子鍋等大獎，讓賞燈之餘也能討個好彩頭。

同樣在西門展區的台北天后宮，今年適逢建宮280年，樓面展出手工花燈，呈現宗教典故與歷史故事。捷運西門站6號出口外設置《天后．祈福光橋》燈組，結合「平安橋」與「鑽轎底」文化，打造可行走、可體驗的祈福空間。

艋舺龍山寺則設有平安燈與馬年主燈，艋舺公園也有生肖主燈造景；松山慈祐宮推出「馬躍松山迎新春」燈飾與學生花燈作品展；松山慈惠堂設置《馬上有錢》燈組並發送限量錢母；首度響應的台北市景福宮串連中山商圈周邊，讓夜晚街區更顯溫馨喜氣。燈節期間每日亮燈時間為17時至22時，民眾可白天探索城市景點、品嚐美食，夜晚再沉浸於燈海之中。

