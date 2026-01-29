2026台北燈節採「雙展區、雙IP」 西門町攜手泡泡瑪特吸客





台北市長蔣萬安29日出席「2026台北燈節」宣傳記者會，宣布今年燈節將以「雙展區、雙IP」創新模式登場，規劃於花博公園與西門町同步展出，盼吸引國內外旅客，帶動城市觀光動能。其中，西門町展區將首度攜手國際潮玩品牌「泡泡瑪特（POP MART）」合作，成為本屆燈節一大亮點。

蔣萬安表示，台北燈節已舉辦逾20年，不僅是市民每年期待的重要節慶活動，也逐步成為海內外旅客來台的重要觀光指標。上任以來，市府團隊持續思考如何突破傳統框架，讓燈節與國際接軌，今年首度採取雙展區、雙IP的策展方式，展現台北多元、包容與創新的城市特色。

他指出，花博與西門町兩大展區串聯，不僅擴大燈節規模，也可有效帶動周邊商圈人潮與消費，提升整體觀光效益。尤其西門町展區與泡泡瑪特合作，將展出Baby Molly、DIMOO、SKULLPANDA、星星人、Hirono小野及LABUBU等六大高人氣角色，預期可吸引大量年輕族群與親子客群，創造可觀觀光人次。

蔣萬安也分享趣事表示，為了更了解相關角色，前一晚特地請家中孩子「惡補」，並笑稱燈節開幕後，家中孩子也已預約要前往西門町展區朝聖。

蔣萬安強調，西門町向來是台北最具代表性的熱門商圈，象徵城市的青春與活力，結合燈節展出與在地美食、特色店家，將讓民眾與遊客有更完整的城市體驗。他誠摯邀請民眾於2月25日燈節開幕後，前來賞燈、逛街、品嚐美食，感受台北的節慶氛圍。

最後，蔣萬安市長祝福2026台北燈節活動圓滿順利，並向市民與遊客提前祝賀新年快樂。

