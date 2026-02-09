2026台北燈節柯博文小提燈發放懶人包一次看

（記者卓羽榛臺北報導）「2026台北燈節」驚喜再升級！於2月25日起至3月15日的台北燈節花博展區，首度攜手全球知名IP「變形金剛」，推出科技感十足、話題滿滿的限量「柯博文」小提燈，設計呼應變形金剛的機械風格與城市未來感，造型吸睛、外型亮眼，兼具收藏價值與互動樂趣。將於3⽉1⽇⾄3⽇於花博展區及⻄⾨展區開放⺠眾限量領取，並於3⽉1⽇⾄2⽇同步於臺北市各⾏政區指定地點發放，邀請⼤⼩朋友⼀同提燈賞燈、拍照打卡，讓燈節夜晚充滿更多歡樂，留下難忘回憶。



觀傳局指出，燈節期間從3⽉1⽇⾄3⽉3⽇為期3天於花博展區及⻄⾨展區發放⼩提燈，花博展區於服務台發放（花博公園入⼝花牆）、⻄⾨展區則於2號服務台（位於中⼭堂廣場）發放，每⽇下午3時開始發放，每⼈限領1盞，發完為⽌。另3月1日至3月2日為期2天，臺北市12行政區也將於下午2時開放免費領取小提燈，每人限領1盞，發完為止，12行政區指定發放地點包含：大安區（大安森林公園8號出入口）、內湖區（內湖公民會館）、士林區（士林區行政中心）、文山區（文山行政中心前廣場）、北投區（北投慈后宮）、中山區（中山區行政中心）、信義區（信義區行政中心南側大門）、松山區（松山區行政中心）、萬華區（剝皮寮歷史街區）、中正區（中正紀念堂大孝門旁-臨愛國東路）、大同區（大同區行政中心）、南港區（南港車站CityLink廣場）。



觀傳局表示，小提燈LED燈是採用可拆卸鈕扣型電池，如不用於小提燈，電池可重複使用於其他電子產品，如耳溫槍、遙控器等小型家用電子設備。觀傳局也提醒民眾，電力使用完之廢電池可至資源回收車、社區及學校回收點、超市、量販店、連鎖藥妝店、連鎖超商等處回收（更多電池回收資訊：環保局官網 連結）；燈節期間大會服務台及展區內大型垃圾桶亦設有廢電池回收筒，鼓勵民眾共同落實電池回收、愛護地球。更多資訊請至「2026台北燈節」官網。