2026台北燈節第二波IP剪影曝光 網瘋猜是「泡泡瑪特1角色」

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

台北市觀傳局日前宣布「2026台北燈節」首推「雙展區、雙IP」策展模式，橫跨西門展區與花博展區，將於2月25日至3月15日盛大登場，繼搶先曝光的10公尺高「柯博文主燈」，台北市觀傳局再分享第二位IP的神祕剪影圖，並提供6個線索要民眾猜猜看，而網友也依照輪廓大致推敲出可能的角色，疑似是泡泡瑪特的Molly。

台北市觀傳局昨日發文貼出2026台北燈節第二位IP的剪影圖，偷偷爆雷這次是大家搶翻天的超級角色們，將不只一隻現身西門町街頭，並提供熊貓頭、星星、奶瓶、小仙女、臭臉、雲朵等線索，引發網友熱烈討論。

不少人仔細比對，紛紛猜測是知名IP泡泡瑪特，「剪影圖是Molly 超好猜，labubu、星星人、雲可能是dimoo？」、「左上角看起來就是泡泡馬特耶」、「可以許願有Labubu嗎」、「我要瘋掉，是Molly耶」、「哇哇哇！有沒有周邊啊？要買爆吧！」、「許願一隻大隻的labubu」、「喔買尬！是泡泡嗎」、「哇哇哇哇哇 覺得又是爆買一波的機會」、「我愛的baby Molly」、「這次是泡泡瑪特！我猜是Molly~」。

