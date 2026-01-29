2026台北燈節雙展區、雙IP 泡泡瑪特6人氣角色現身西門町

台北市長蔣萬安今天(29日)出席2026台北燈節宣傳記者會，宣布今年燈節將以「雙展區、雙IP」的創新模式登場，除了先前已曝光的變形金剛主題外，西門町展區更將與國際潮玩品牌「泡泡瑪特」合作，展出6款高人氣角色，預計將帶來前所未有的人潮，再創觀光高峰。

為迎接新年到來，深受國內外旅客期待的「2026台北燈節」將於2月25日至3月15日登場。今年燈節首度規劃「雙展區、雙IP」，攜手「變形金剛」與「泡泡瑪特」兩大國際IP打造主題燈組，分別於潮流匯聚的西門町及兼具文化與自然綠意的圓山花博公園同步亮相，透過璀璨燈藝與城市景觀交織，為市民與旅客帶來耳目一新的賞燈體驗。

廣告 廣告

台北市長蔣萬安29日出席2026台北燈節宣傳記者會時表示，台北燈節已走過逾20個年頭，他自上任以來，便不斷思考如何突破傳統，吸引更多國際旅客。因此，今年市府團隊大膽創新，推出花博與西門町兩大展區，並導入獨特的「雙IP」模式，以多元主題展現台北的包容與創意魅力。

蔣萬安進一步說明，雙展區的串聯將使燈節規模更為擴大，特別是西門展區將與國際最潮的IP「泡泡瑪特」合作，預期將全面提升人潮與觀光效益。蔣萬安說：『(原音)今天我也正式宣布，西門展區將與國際最潮的IP「泡泡瑪特」合作，展出六大高人氣角色，包含Baby Molly、Dimoo、Skullpanda、星星人、Hiruno小野以及Labubu等6個高人氣角色，昨晚我跟我們家的大寶，教我認這些角色，可以預期25日燈節開幕後，二寶、三寶也會吵著要他們來看。』

此外，北市府也表示，台北燈節兼具國際交流平台功能，今年將設有友好城市及學生作品展區。特別的是，因適逢美國建國250週年，美國在台協會(AIT)也首次在台北燈節設置專屬燈飾，展現台、美友好情誼，精彩可期。