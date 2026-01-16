2026台北燈節首度推出「雙展區、雙IP」 「變形金剛」將現身花博，主燈柯博文搶先曝光！



2026台北燈節首度推出「雙展區、雙IP」，「變形金剛」花博主燈──柯博文

【旅遊經 洪書瑱報導】

「2026台北燈節」將於2月25日至3月15日登場，今年將首度推出「雙展區、雙IP」策展模式，橫跨西門展區與花博展區。今年燈節最受矚目的IP由台北市觀傳局局長余祥揭曉，今年花博展區將攜手全球知名IP《變形金剛 TRANSFORMERS》，打造前所未見的主題燈組與光影展演，並搶先曝光10公尺高的「柯博文主燈」，將為臺北夜晚注入震撼的科幻能量。





廣告 廣告







今年台北燈節將規劃「西門」與「花博」雙展區，花博展區以《變形金剛》為主題，並結合眾多藝術家作品共同佈展。此次合作為《變形金剛》首次於臺灣大型主題燈節進行正式授權燈組設計，極具指標意義。主題燈組將以博派領袖柯博文擔綱主角，並同步登場柯博文戰友大黃蜂燈組，和最大對手密卡登燈組，三大經典角色齊聚花博。其中，柯博文以大型立體裝置燈組，搭配燈光節奏與場域設計，呈現充滿動感與力量感的沉浸式賞燈體驗，預計成為今年燈節最具話題性的焦點之一。





今年新增的「花博展區」位於花博公園圓山園區，鄰近捷運圓山站及中山國小站，交通便利，步行即可抵達燈節展區，周邊觀光資源豐富，可順遊周邊臺北孔廟、大龍峒保安宮、圓山商圈、大龍峒商圈、至聖花博商圈、大龍街夜市及晴光市場、中山商圈等。









柯博文為主題設計製作小提燈



而備受親子族群期待2026台北燈節小提燈，將結合科技感與童趣元素，以柯博文為主題設計製作小提燈，呼應變形金剛的機械風格與城市未來感，兼具收藏價值與互動樂趣，將於燈節期間限量發送，邀請大小朋友一同提燈賞燈，感受節慶氛圍。小提燈將於3月1日至3月3日在西門展區及花博展區發放，並於3月1日至3月2日於各行政區同步發放，但目前相關發放細節仍在規劃中，後續將另行公布發放地點、時間等資訊。

台北市觀傳局表示，「2026台北燈節」於2月25日至3月15日止，活動期間每日亮燈時間為17時至22時，除IP主題燈組外，也規劃友好交流燈組及全國傳統花燈競賽燈區。屆時國內外旅客可安排燈節期間，前來走走逛逛，一同感受「2026台北燈節」光影藝術與城市魅力的年度盛會。相關訊息可至台北燈節活動官網(https://2026lanternfestival.travel.taipei/index)查詢！

以上圖片：臺北市觀傳局提供





