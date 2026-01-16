2026台北燈節首推雙展區！ 「變形金剛」柯博文主燈曝

臺北市政府觀光傳播局於今（16）日舉行記者會，宣布2026台北燈節將於2月25日至3月15日盛大登場，首次推出「雙展區、雙IP」的策展模式，展區涵蓋西門與花博。觀傳局局長余祥指出，今年燈節最引人注目的亮點是花博展區將攜手全球知名IP《變形金剛》，展出前所未見的主題燈組與光影展演。記者會上搶先曝光的10公尺高「柯博文主燈」，將為臺北的夜晚增添震撼的科幻能量。

。（圖／ 臺北市政府觀光傳播局提供 ）

此外，觀傳局也公布了小提燈的設計，以柯博文為主題，結合科技感與童趣元素，將於燈節期間限量發放，邀請親子共同參與，感受節慶氛圍。小提燈的發放時間為3月1日至3月3日，具收藏價值和互動樂趣，具體發放地點與時間將另行公告。

廣告 廣告

記者會現場公布變形金剛小提燈，吸引眾多目光。（圖／ 臺北市政府觀光傳播局提供 ）

本屆燈節的亮燈時間為每日17時至22時，除了IP主題燈組外，還將有友好交流燈組與全國傳統花燈競賽燈區。新增的花博展區位於花博公園圓山園區，交通便利，吸引國內外旅客前來欣賞光影藝術與城市魅力。

「2026台北燈節」首場記者會搶先曝光花博展區柯博文主燈。（圖／ 臺北市政府觀光傳播局提供 ）

花博展區IP燈組以博派領袖柯博文擔綱主角，高達10米。（圖／ 臺北市政府觀光傳播局提供 ）

延伸閱讀

12萬人搶！台北小巨蛋20週年回饋抽獎 66名幸運兒出爐

台南梅嶺梅花大爆發！賞梅「免費接駁、公車優惠」懶人包一次看

貓空茶鄉金色花海登場 2/7踏春活動限額60組