2026台北燈節首揭曉 花博展區聯手變形金剛打造科幻燈組

▲「2026台北燈節」新增花博展區，展區內容規劃豐富，地方商圈熱烈響應。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市政府觀光傳播局今（16）日舉行「2026台北燈節」首場記者會，宣布今年首度推出「雙展區、雙IP」策展模式，橫跨西門展區與花博展區，將於2月25日至3月15日盛大登場。觀傳局局長余祥表示，今年燈節最受矚目的IP聯名亮點，就是花博展區將攜手全球知名IP《變形金剛 TRANSFORMERS》，打造前所未見的主題燈組與光影展演，記者會上更搶先曝光10公尺高的「柯博文主燈」，將為臺北夜晚注入震撼的科幻能量。

余祥指出，今年台北燈節規劃西門與花博雙展區，花博展區以《變形金剛》為主題，並結合眾多藝術家作品共同佈展。此次合作為《變形金剛》首次於臺灣大型主題燈節進行正式授權燈組設計，極具指標意義。主題燈組將以博派領袖柯博文擔綱主角，並同步登場柯博文戰友大黃蜂燈組，和最大對手密卡登燈組，三大經典角色齊聚花博。其中，柯博文以大型立體裝置燈組，搭配燈光節奏與場域設計，呈現充滿動感與力量感的沉浸式賞燈體驗，預期成為本屆燈節最具話題性的焦點之一。

此外，今（16）日也同步公布備受親子族群期待的小提燈。觀傳局表示，2026台北燈節小提燈結合科技感與童趣元素，以柯博文為主題設計製作小提燈，呼應變形金剛的機械風格與城市未來感，兼具收藏價值與互動樂趣，將於燈節期間限量發送，邀請大小朋友一同提燈賞燈，感受節慶氛圍。小提燈將於3月1日至3月3日在西門展區及花博展區發放，並於3月1日至3月2日於各行政區同步發放，相關發放細節仍在規劃中，後續將另行公布發放地點、時間等資訊，請持續關注台北燈節活動官網（連結）。

觀傳局表示，「2026台北燈節」活動期間為2月25日至3月15日，每日亮燈時間為17時至22時，除IP主題燈組外，也規劃友好交流燈組及全國傳統花燈競賽燈區。今年新增的花博展區位於花博公園圓山園區，鄰近捷運圓山站及中山國小站，交通便利，步行即可抵達燈節展區，更可順遊周邊臺北孔廟、大龍峒保安宮、圓山商圈、大龍峒商圈、至聖花博商圈、大龍街夜市及晴光市場、中山商圈等豐富觀光資源。邀請國內外旅客安排燈節期間前來走走逛逛，一同感受「2026台北燈節」光影藝術與城市魅力的年度盛會。