「2026台北燈節」 逛燈會 VS 推薦20條遊程！



「2026台北燈節」 推薦20條遊程全都露！

【旅遊經 洪書瑱報導】

「2026台北燈節」將於2月25日至3月15日登場，今年燈節首度規畫「雙展區、雙IP」，攜手包括：「變形金剛」與尚未公開的2大國際IP合作打造主題燈組，分別於潮流匯聚的西門町，以及兼具文化與自然綠意的圓山花博公園同步亮相，透過璀璨燈藝與城市景觀交織，為市民與旅客帶來耳目一新的賞燈體驗。





在燈節來臨之前，臺北市政府觀光傳播局為遊客推出20條主題遊程，提供民眾串連賞燈與城市探索多元玩法。旅客可搭乘高鐵或臺鐵抵達臺北後，轉乘捷運即能輕鬆展開行程。白天走訪中正紀念堂、南門市場與植物園一帶，感受歷史人文風情；或前往大稻埕、迪化街體驗傳統年節氛圍；亦可規劃漫遊陽明山、擎天崗等自然景點，飽覽城市與自然交織的迷人景色。夜晚再透過捷運便捷前往西門或花博展區賞燈，輕鬆完成一趟精彩、動靜皆宜的臺北小旅行。







2.26-3.8士林官邸鬱金香展，浪漫優雅的氛圍深獲國內外遊客喜愛。



深度體驗的旅客，可依建議遊程安排二日或三日深度旅遊，暢遊雙展區周邊的龍山寺、臺灣省城隍廟、中山商圈及晴光商圈等景點，或延伸前往內湖走訪白石湖吊橋，或至內湖來個採草莓等採果樂，亦可至士林官邸欣賞來自日本及荷蘭等地的鬱金香異國風情（2月26日至3月8日），亦可至台北玫瑰園欣賞玫瑰展（3月6日至4月6日）等，一次網羅人文、自然和花卉景觀。

※.20條遊程：



◎.一日遊──







漫遊白石湖紫色吊橋，景致清幽療癒，適合來場小旅行。





一、城南歷史之旅：中正紀念堂／國立臺灣博物館南門館 ⟶ 南門市場 ⟶ 植物園／孫運璿科技•人文紀念館／郵政博物館 ⟶ 南機場夜市 ⟶ 西門展區賞燈

二、舊城書香之行：國立臺灣博物館 ⟶ 榮町商圈 ⟶ 重慶南路書店商圈／北門相機商圈 ⟶ 西門町 ⟶ 西門展區賞燈



三、草山童趣之旅：陽明山擎天崗、冷水坑 ⟶ 捷運士林站周邊 ⟶ 臺北市立兒童樂園 ⟶ 大同酒泉街／花博集食行樂 ⟶ 花博展區賞燈



四、山水花卉之旅：白石湖吊橋／碧山露營場天空步道 ⟶ 美麗華百樂園 ⟶ 士林官邸 ⟶ 士林夜市 ⟶ 花博展區賞燈



五、當代文青之行：台北當代藝術館 ⟶ 中山北路／條通商圈 ⟶ 台北之家／中山赤峰街／誠品南西店 ⟶ 晴光商圈／中山商圈 ⟶ 花博展區賞燈



六、台北祈福之行：霞海城隍廟 ⟶ 迪化街 ⟶ 大龍峒保安宮 ⟶ 大龍街夜市 ⟶ 花博展區賞燈





◎.二日遊──







士林夜市匯集各式美食與店家，為臺北經典夜市之一。





七、文創園區漫遊行：

Day 1：松山文創園區 ⟶ 捷運忠孝敦化 - 忠孝復興站周邊/東區商圈 ⟶ 華山1914文創園區 ⟶ 西門町 ⟶ 西門展區賞燈

Day 2：法鼓山農禪寺 ⟶ 石牌商圈 ⟶ 圓山水神社／微風平台／森林方舟 ⟶ 士林夜市 ⟶ 花博展區賞燈



八、漫步台北深度之旅：

Day 1：大安森林公園 ⟶ 永康街 ⟶ 紀州庵文學森林 ⟶ 師大龍泉商圈 ⟶ 西門展區賞燈

Day 2：松山文創園區／臺北大巨蛋 ⟶ 捷運國父紀念館周邊 ⟶ 民生社區咖啡館／佛光山台北道場 ⟶ 饒河夜市 ⟶ 松山慈祐宮／錫口碼頭彩虹橋



九、花花世界藝文之旅：

Day 1：士林官邸 (2/26-3/8鬱金香展) ⟶ 天母商圈 ⟶ 故宮博物院⟶ 西門町 ⟶ 西門展區賞燈／光華數位新天地

Day 2：台北玫瑰園 (3/6-4/6玫瑰展) ⟶ 行天宮周邊 ⟶ 袖珍博物館 ⟶ 吉林路商圈 ⟶ 三創生活園區



十、老城古蹟探險：

Day 1：林安泰古厝 ⟶ 中山北路／條通商圈 ⟶ 台北當代藝術館 ⟶ 迪化街 ⟶ 大稻埕貨櫃市集

Day 2：艋舺龍山寺／剝皮寮 ⟶ 新富町與三水街市場 ⟶ 台北天后宮／西本願寺／中山堂／台灣省城隍廟 ⟶ 西門町 ⟶ 西門展區賞燈



十一、廟宇時尚之行：

Day 1：台北孔廟／大龍峒保安宮 ⟶ 大同酒泉街／花博集食行樂 ⟶ 中山商圈／景福宮 ⟶ 雙城街夜市 ⟶ 花博展區賞燈

Day 2：四四南村 ⟶ 信義商圈 ⟶ 台北 101 ⟶ 信義區百貨公司餐廳 ⟶ 西門展區賞燈



十二、山與美學之旅：

Day 1：陽明公園 (2/6-3/16陽明山花季) ⟶ 美軍宿舍群 ⟶ 台北兒童新樂園／國立臺灣科學教育館 ⟶ 圓山大飯店 ⟶ 微風觀景平台看夜景

Day 2：士林官邸 (2/26-3/8鬱金香展) ⟶ 士東市場 ⟶ 大葉高島屋百貨 ⟶ 士林夜市 ⟶ 花博展區賞燈



十三、溫泉瑰寶探索之旅：

Day 1：自來水博物館 ⟶ 景美商圈 ⟶ 寶藏巖國際藝術村 ⟶ 公館商圈 ⟶ 公館水岸廣場

Day 2：北投泡湯時光 ⟶ 新北投商圈 ⟶ 中心新村／地熱谷／北投溫泉博物館 ⟶ 石牌商圈 ⟶ 花博展區賞燈



十四、都會森呼吸之行：

Day 1：國父紀念館 ⟶ 松山文創園區 ⟶ 台北小巨蛋冰宮 ⟶ 遼寧街夜市 ⟶ 捷運南京復興站周邊

Day 2：大安森林公園 ⟶ 永康街 ⟶ 錦町日式宿舍群 ⟶ 晶華酒店 ⟶ 花博展區賞燈





◎.三日遊──







新年到臺灣省城隍廟祈福，還可順遊城中市場和沅陵街，滿足身心靈。



十五、台北經典全攻略：

Day 1：北投溫泉區 ⟶ 新北投商圈 ⟶ 台北兒童新樂園 ⟶ 寧夏夜市 ⟶ 花博展區賞燈

Day 2：士林官邸 ⟶ 捷運士林站周邊 ⟶ 故宮博物院 ⟶ 西門町 ⟶ 西門展區賞燈

Day 3：大安森林公園 ⟶ 永康街 ⟶ 台北101／四四南村／松山文創園區 ⟶ 信義區百貨公司餐廳 ⟶ 松山慈惠堂



十六、水岸學風之旅：

Day 1：台北植物園／孫運璿科技•人文紀念館 ⟶ 南門市場 ⟶ 中正紀念堂／錦町日式宿舍群／佛光山台北道場 ⟶ 饒河街夜市 ⟶ 錫口碼頭與彩虹橋

Day 2：台北玫瑰園 (3/6-4/6玫瑰展) ⟶ 晴光市場 ⟶ 台北美術館 ⟶ 中山北路／花博集食行樂 ⟶ 花博展區賞燈

Day 3：寶藏巖國際藝術村 ⟶ 師大龍泉商圈 ⟶ 紀州庵文學森林 ⟶ 公館商圈 ⟶ 自來水博物館



十七、自然生態冒險之旅：

Day 1：陽明山竹子湖 (3/13-6/21海芋季、繡球花季) ⟶ 陽明山景觀餐廳 ⟶ 小油坑／擎天崗／冷水坑／二子坪 ⟶ 美軍宿舍群餐廳 ⟶ 文化大學後山夜景

Day 2：國立台灣博物館／二二八公園 ⟶ 台北車站周邊／南陽街美食 ⟶ 國立臺灣博物館鐵道部園區 ⟶ 西門町 ⟶ 西門展區賞燈

Day 3：台北市立動物園 ⟶ 貓空景觀餐廳 ⟶ 貓空纜車 ⟶ 景美夜市 ⟶ 景美仙跡岩夜景



十八、秘境古蹟品味之旅：

Day 1：台北孔廟／大龍峒保安宮 ⟶ 大龍峒商圈 ⟶ 花博公園／臨濟護國禪寺 ⟶ 花博公園／臨濟護國禪寺 ⟶ 花博展區賞燈

Day 2：白石湖吊橋／碧山露營場天空步道 ⟶ 捷運內湖站周邊 ⟶ 大湖公園 ⟶ 美麗華百樂園 ⟶ 南港Lalaport

Day 3：郵政博物館 ⟶ 牯嶺街商圈 ⟶ 國立歷史博物館 ⟶ 南機場夜市 ⟶ 西門展區賞燈



十九、潮流單車輕旅行：

Day 1：心中山線形公園 ⟶ 中山商圈 ⟶ 台北當代藝術館／文昌宮 ⟶ 寧夏夜市 ⟶ 花博展區賞燈

Day 2：大安森林公園 (3/6-4/6杜鵑花季) ⟶ 永康街 ⟶ 建國花市(六日營業)／錦町日式宿舍群 ⟶ 捷運忠孝新生站周邊 ⟶ 華山1914文創園區／三創生活園區／光華數位新天地

Day 3：大湖公園 ⟶ 西湖商圈 ⟶ 美麗華百樂園 ⟶ 萬豪酒店 ⟶ 大佳河濱公園騎單車



二十、圓山之巔與城中歷史沉浸行：

Day 1：故宮博物院 ⟶ 捷運士林站周邊 ⟶ 臺北玫瑰園 (3/6-4/6玫瑰展) ⟶ 圓山大飯店 ⟶ 微風觀景平台看夜景

Day 2：北投湯屋泡湯／北投溫泉博物館 ⟶ 新北投商圈 ⟶ 臺灣戲曲中心 ⟶ 士林夜市 ⟶ 花博展區賞燈

Day 3：二二八公園／臺灣省城隍廟 ⟶ 城中市場／沅陵街 ⟶ 西門紅樓16工坊／西門地下街 ⟶ 西門町 ⟶ 西門展區賞燈





另外，台北市觀傳局在活動期間也同步攜手64家在地旅宿業者，如六福萬怡、圓山大飯店、晶華酒店等，於燈節期間祭出住宿折扣、延後退房等專屬優惠，並結合「高鐵假期」推出交通住宿聯票，讓中南部的旅客能輕鬆直達臺北。相關遊程內容、合作旅宿名單及相關活動資訊，可至「2026台北燈節」官方網站(https://2026lanternfestival.travel.taipei/index)查詢！

以上圖片：台北市觀傳局提供





