「2026台北燈節」20條遊程帶你玩 限定旅宿優惠
（記者卓羽榛臺北報導）迎接新年到來，深受國內外旅客期待的「2026台北燈節」將於2月25日至3月15日盛大登場。今年燈節首度規畫「雙展區、雙IP」，攜手包括變形金剛與尚未公開的2大國際IP合作打造主題燈組，分別於潮流匯聚的西門町，以及兼具文化與自然綠意的圓山花博公園同步亮相，透過璀璨燈藝與城市景觀交織，為市民與旅客帶來耳目一新的賞燈體驗。
配合燈節活動，臺北市政府觀光傳播局推出20條主題遊程，提供民眾串連賞燈與城市探索多元玩法。旅客可搭乘高鐵或臺鐵抵達臺北後，轉乘捷運即能輕鬆展開行程。白天走訪中正紀念堂、南門市場與植物園一帶，感受歷史人文風情；或前往大稻埕、迪化街體驗傳統年節氛圍；亦可規劃漫遊陽明山、擎天崗等自然景點，飽覽城市與自然交織的迷人景色。夜晚再透過捷運便捷前往西門或花博展區賞燈，輕鬆完成一趟精彩、動靜皆宜的臺北小旅行。
針對尋求深度體驗的旅客，可依建議遊程安排二日或三日深度旅遊，暢遊雙展區周邊的龍山寺、臺灣省城隍廟、中山商圈及晴光商圈等景點，或延伸前往內湖走訪白石湖吊橋、士林官邸參觀鬱金香（2月26日至3月8日）、台北玫瑰園欣賞玫瑰展（3月6日至4月6日）等，一次網羅人文、自然和花卉景觀。另外，觀傳局攜手64家在地旅宿業者，如六福萬怡、圓山大飯店、晶華酒店等，於燈節期間祭出住宿折扣、延後退房等專屬優惠，並結合「高鐵假期」推出交通住宿聯票，讓中南部的旅客能輕鬆直達臺北。
觀傳局邀請國內外旅客參與「2026台北燈節」，並可利用便捷高鐵、臺鐵、公車、捷運及機場捷運等大眾交通運輸工具輕鬆遊臺北，創造專屬於自己的新春回憶。更多遊程內容、合作旅宿名單及相關活動資訊，請至「2026台北燈節」官方網站查詢（連結）。
