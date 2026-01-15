2026台北玫瑰展招募特色攤商 同步邀單身男女共譜浪漫篇章

2025台北玫瑰展胖卡進駐。(台北市公園處提供)

記者王誌成／台北報導

台北市工務局公園處十五日表示，二０二六年台北玫瑰展將於三月六日盛大開幕，主題為「玫感藝象」，邀請大家體驗獨特的藝術氛圍。展會吸引了越來越多的參觀者，並將持續招募花卉特色業者參展，於每週假日設置幸福市集，提供優質玫瑰商品，報名截止至二月一日。

同時，中山區公所將舉辦「相遇中山 玫好時光」單身聯誼活動，歡迎單身朋友報名，尋找屬於自己的緣分。展會為期一個月，吸引了大量賞花人潮，進一步促進地方觀光發展。

此外，三月十四日白色情人節，將舉辦浪漫的賞花活動，並設有互動環節，如「團體趣味合拍」和「手作療癒乾燥花蠟燭」，為單身朋友提供情感連結的機會。誠摯邀請喜愛大自然及手作的單身朋友參加，報名時間為一月二十三日中午十二點至二月三日中午十二點（或額滿為止）。詳情請查詢中山區公所官方網站。

台北玫瑰園是北台灣最大的地植玫瑰園，展期內將展現數千株玫瑰的美麗，吸引眾多遊客。花展期間還有多項線上及線下活動，讓賞花體驗更加豐富。欲了解更多資訊，請至台北玫瑰展ＦＢ粉絲專頁或花ＩＮ台北官方網站查詢。