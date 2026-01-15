2026台北玫瑰展3/6開跑 邀單身男女共譜浪漫篇章

台北市公園處宣布，「2026台北玫瑰展」將於3月6日揭幕，展期長達1個月，今年以「玫感藝象」為主題，營造玫瑰園獨特的藝術氛圍。主辦單位即日起至2月1日招募符合玫瑰及園藝主題的特色攤商與胖卡餐車進駐，將在展期間每周例假日設置幸福市集展攤，提供優質的玫瑰商品。

「2026台北玫瑰展」將於3月6日揭幕，今年將以「玫感藝象」為主題，營造玫瑰園獨特的藝術氛圍。圖為2025台北玫瑰展。（圖／台北市圓山公園管理所）

公園處指出，台北玫瑰展近年參展人數逐年攀升，獲得熱烈迴響，已成為春日外出賞花景點的優選，進一步帶動地方觀光發展。為了讓愛花民眾有更多元的選擇，花展期間持續招募與玫瑰、園藝等主題的特色攤商進駐，展攤時間共計12天，讓大家在例假日及清明連假都能找到好吃、好玩、具藝術氣息的商品，增添賞花活動的豐富性。

廣告 廣告

圖為2025台北玫瑰展。（圖／台北市圓山公園管理所）

此外，台北市中山區公所將攜手「2026台北玫瑰展」，於3月14日白色情人節打造「相遇中山 玫好時光」單身聯誼活動。公園處圓山所補充，活動除了安排浪漫的賞花漫遊，更精心設計「團體趣味合拍」與「手作療癒乾燥花蠟燭」等互動環節，透過玫瑰香氛與趣味任務，在輕鬆自在的氛圍下為單身朋友搭建情感連結的橋樑，具體落實台北市友善婚育與人口政策的願景。主辦單位誠摯邀請喜愛大自然、對手作體驗有興趣，且渴望拓展社交圈的單身朋友踴躍報名參加。

延伸閱讀

震撼彈！肯德基突宣布：原味蛋撻將走入歷史

旭集、遠東咖啡「蟹類重金屬超標」！市場黃魚含致癌禁藥

大寒後「右弼星發威」運勢翻轉 4生肖事業順利