2026台北老人免費健檢22日全面開放預約 一文看懂ABC三方案如何選

新的一年也要為自己的健康把關，台北市老人免費健康檢查將於本月啟動兩階段報名，預計可服務6萬9960名長者，除了提供基礎檢查外，每位長者可從A腦肺、B腹部、C骨密肌力3方案擇一受檢，鼓勵台北市長者可多加利用。究竟報名資格、時間、如何預約，以及ABC三方案該怎麼選？《民報》帶您一次了解。

哪些人符合老人健檢資格？

具中華民國身分證且設籍臺北市年滿65歲（含）的民眾均可享有每年一次的免費老人健檢服務，而若持有原住民身份的長者，55歲（含）以上即可開始選擇老人健康檢查。

第一階段：特殊族群1月15日起優先預約

特殊族群長者為台北市政府列冊關懷之長者，包含65歲以上獨居長者、低收入戶、中低收入戶、身心障礙長者及55歲以上原住民。

預約方式：

網路：可於15日早上8時至19日下午5時，優先在臺北市衛生局老人健檢預約平台預約。

電話：可撥打臺北市老人健檢免費諮詢專線0800-031-889（服務時段為12日至30日，每日早上8時至下午5時），由專責客服人員提供諮詢及協助網路平台預約服務。

第二階段：一般長者1月22日起開放預約

對象包含：設籍台北市65歲以上長者。

預約方式：

網路：可於22日上午8時起至27日下午止（或特約醫事機構額滿為止）在臺北市衛生局老人健檢預約平台預約。

現場登記：29家特約醫事機構同步提供現場登記服務。

包含臺北市立聯合醫院信義、中正、大同、萬華、南港、內湖、士林等7家門診部，及博仁綜合醫院、仁濟醫院、中國醫藥大學附設醫院臺北分院、健華診所、夏爾診所、家齡診所、榮星診所、思雲診所、大直診所、悅昇診所、天行健診所、東京生活診所、山林診所、內湖長春診所、高峰診所、樹爸爸親子診所、愛林診所、科安診所、揚德健康診所、榮清耳鼻喉科診所、常哲診所及王志靈診所等，現場登記額滿為止。

2026年台北市老人健康檢查特約醫事機構一覽表，未必所有機構都包含ABC方案，民眾預約前可先確認。（圖／台北市衛生局）

ABC套餐3選一

2026年台北市老人健康檢查共有3項檢查方案：A（腦肺）、B（腹部超音波）、C（骨密肌力）套餐，提供長者每年選擇一方案受檢。

共同檢查項目包含：健康史、身體評估、尿液常規檢查、糞便潛血免疫分析、憂鬱症篩檢、認知功能評估及檢查結果之保健諮詢及異常轉介服務。

A方案：胸腔X光檢查、甲狀腺刺激素免疫分析、維他命B12、葉酸、鈉、鉀、鈣及血液常規檢查等項目。

抽血項目之維他命B12及葉酸為失智症篩檢之相關指標、甲狀腺功能是否正常，並且可以胸部X光初步評估肺部狀況，適合有體重或食慾改變、慢性疲勞、水腫、長期咳嗽或有菸害暴露的民眾做選擇。

Ｂ方案：腹部超音波檢查、糖化血色素、白蛋白及球蛋白等項目。

若有喝酒或慢性肝炎病史、高油脂或高碳水化合物的飲食習慣者，建議可選擇B方案，其提供糖化血色素檢查，以評估體內長期的血糖狀態，搭配腹部超音波檢查肝、膽、胰、脾、腎等器官的狀況。

C方案： DXA骨密度檢查、肌少症篩檢（小腿圍）、肌少症體能表現評估（或握力）、鹼性磷酸酶（ALK-P）、尿素氮、鈣、血液常規檢查、白蛋白及球蛋白等項目。

隨著年紀增長，常伴隨發生肌少衰弱、骨質流失或疏鬆等問題，鼓勵長者可以多多利用。

ABC方案長者可每年選擇不同方案受檢。（圖／台北市衛生局）

沒搶到沒關係，還有免費健檢資源

衛生福利部國民健康署亦補助65歲以上長者每年1次成人預防保健服務，歡迎長者多加利用。 各特約機構老人健檢登記預約情形，可洽詢臺北市老人健檢諮詢專線（電話：0800-031-889）、各特約醫院或臺北市衛生局（電話：1999轉1801~1808），亦可至臺北市衛生局網站/主題專區/成人保健/老人健檢資訊公告或各特約醫院網站，查詢老人健康檢查資訊。