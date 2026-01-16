2026台北茶花展登場 300種花卉打造夢幻「迷霧花園」

「2026台北茶花展」16日至25日在花卉試驗中心登場，今年以「茶花開了」為主題。（北市公園處提供／張珈瑄台北傳真）

今年新規畫「迷霧茶花園」，透過霧氣與植栽配置，營造如夢似幻的賞花氛圍。（北市公園處提供／張珈瑄台北傳真）

「2026台北茶花展」16日至25日在花卉試驗中心登場，今年以「茶花開了」為主題，蒐集超過300種茶花品種、新規畫「迷霧茶花園」，結合自然景觀、園藝美學與藝術創作，呈現台北冬季特色花卉。北市工務局副局長程培嘉表示，台北茶花展不僅是花卉展覽，更是一場結合自然美學、文化與永續理念的城市花季盛會。花卉試驗中心每日上午8時開園、下午5時閉園。

公園處介紹，花卉試驗中心擁有台灣歷史最悠久的茶花園，在獨特的天然氣候與微酸性土壤條件下，孕育出數千株茶花，成為茶花生長的理想場域；今年台北茶花展由中華民國茶花學會、公園處自行培育，另有茶花界達人精心雕塑的茶花盆景，以及台灣茶花育種學會也帶來最新育成品種；展覽期間亦邀請台灣3E美術會以「茶花」為創作主題，透過繪畫等多元藝術形式，為茶花展增添人文與藝術層次。

廣告 廣告

公園處表示，今年新規畫「迷霧茶花園」，透過霧氣與植栽配置，營造如夢似幻的賞花氛圍，遊客可漫步其中，細細欣賞茶花的每一個細節；茶花花瓣細膩柔美，從純白如雪到斑斕絢麗，每一朵都獨具姿態，單瓣簡約清新，重瓣層層疊疊，如絲絨般豐盈。光影間，茶花千變萬化的韻致悄然展現，令人流連忘返。

北市工務局副局長程培嘉表示，台北茶花展不僅是花卉展覽，更是一場結合自然美學、文化與永續理念的城市花季盛會。（北市公園處提供／張珈瑄台北傳真）

茶花展今天開幕，首度攜手亞洲香研所，推出專屬策劃的「春光調香室」，以氣味作為媒介，引導民眾認識自然環境的層次變化；香氣設計自茶花的清雅花香出發，延伸至土壤的溫潤氣息，並以木質調性的沉穩作結，串聯出象徵生態循環的感官體驗。

程培嘉說，透過茶花之美，期待讓市民感受四季更迭與土地情感的連結，並持續推動城市綠色生活的深度體驗；花卉試驗中心林育正表示，台北茶花展是每年的第一場花展，除了茶花盛放，園區入口區則以鬱金香與風信子打造繽紛迎賓花海，年年吸引眾多遊客前來賞花、拍照。

公園處表示，由於園區周邊停車位有限，建議多搭乘大眾運輸工具，可搭乘公車260、303、紅5、小15、681或皇家客運1717金山線前往；開車民眾亦可利用文化大學體育館地下停車場或周邊合作店家停車場。

更多中時新聞網報導

WTT》足足等待798天 林昀儒再奪分站冠軍

女兒愛喊爸爸 鬼鬼笑問在哪兒

雷嘉汭罹病入夜發作 眼頸腫一圈