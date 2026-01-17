2026台北茶花展盛大登場 首創「迷霧茶花園」與五感調香





2026 台北茶花展將於 1 月 16 日至 1 月 25 日在陽明山「花卉試驗中心」華麗亮相！今年以「茶花開了」為主題，除了展示 300 多種珍稀茶花，更首度推出充滿夢幻氛圍的「迷霧茶花園」與「春光調香室」，結合嗅覺、藝術與公益。民眾不僅能欣賞職人雕塑的精緻盆景，週末還能憑發票換取茶花苗。北市府邀請市民在冬日暖陽下走進山林，感受這場結合自然美學與永續理念的感官盛宴。

感官新視界：在「迷霧」與「香氛」中邂逅山茶花

本屆茶花展突破傳統框架，強調沉浸式的五感體驗：

夢幻景點「迷霧茶花園」： 透過專業植栽配置與人工霧氣，營造如夢似幻的氛圍。遊客能在此細品單瓣的清新與重瓣如絲絨般的奢華，感受光影交錯間茶花的千變萬化。

首創「春光調香室」： 開幕當日攜手亞洲香研所，將茶花、土地與木質氣息轉化為香氛，用氣味串聯起生態循環的感官之旅。

人文藝術結合： 邀請台灣 3E 美術會以茶花為題創作，並推出「疊色明信片」與「紅包袋絹印」體驗，讓藝術走入民眾生活。

職人精神：全台最老茶花園與最新育種成果

花卉試驗中心憑藉獨特的微酸性土壤與氣候，成為茶花生長的理想樂園：

盆景工藝： 集結中華民國茶花學會與公園處達人的精心雕塑，展現茶花優雅的姿態。

科研成果： 台灣茶花育種學會展出最新育成品種，展現台灣領先的園藝育種技術。

繽紛迎賓： 園區入口同步以鬱金香與風信子打造亮麗花海，讓遊客一進園就擁有好心情。

精彩活動：專家講堂、奉茶與送苗公益

展覽期間規劃多場寓教於樂的推廣活動：

「茶花香頌」送苗活動： 1/17、18、24 及 25 日上午 9 時起，憑 3 張當期發票（含載具） 即可兌換茶花苗一盆。發票將全數捐贈公益，讓賞花也能做愛心。

茶花講堂： 涵蓋原生山茶（1/17）、茶花育種（1/24）及扦插嫁接雕塑課（1/20），由專家親授栽培密技。

奉茶與手作： 週末提供限量的「天香茶花飲」奉茶體驗；平日則有紅包袋絹印，為即將到來的新春增添喜氣。

【參觀資訊與交通指南】

展覽時間： 115/01/16 (五) – 01/25 (日)

園區開放： 08:00 – 17:00 (室內館 09:00 – 16:00)

交通建議： 園區周邊停車有限，請多利用大眾運輸：

公車： 260、紅5、303、小15、681 或 皇家客運 1717 至「文化大學站」或「花卉試驗中心站」。

停車： 文化大學體育館地下停車場。

作為 2026 年的第一場城市花季，「台北茶花展」不僅是視覺的饗宴，更代表了土地情感與綠色生活的連結。趁著花期，與親友一同上山，領一盆花苗回家，讓茶花的幽香開啟充滿朝氣的新的一年。

