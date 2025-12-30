台北跨年2026活動卡司、時間地點、轉播一次看！101煙火、桃園跨年、淡水跨年、新竹跨年、宜蘭跨年…轉播資訊不斷更新

2025-2026年全台跨年晚會陸續公布藝人卡司，台北跨年活動「臺北最High新年城-2026跨年晚會」公布首波藝人卡司，包括韋禮安、美秀集團、蔡健雅、李千娜、Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN、王ADEN以及U:NUS，其他卡司將陸續公布。桃園跨年由唐綺陽、KID、Dora主持，卡司包括獨家在桃園開唱的徐若瑄，還有温嵐、YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊Patrick Brasca、HUR+、icyball冰球樂團。還有101跨年、新竹跨年、新北跨年、宜蘭跨年…等跨年晚會將登場，更多北部地區跨年活動將持續更新，陪伴民眾一起迎接2026年！

⭐ 全台跨年活動、跨年煙火 時間地點、轉播資訊懶人包一次看！

廣告 廣告

●【北部跨年活動】台北跨年、101煙火、桃園、新竹、宜蘭

●【中部跨年活動】台中跨年、麗寶、南投清境、雲林劍湖山

●【南部跨年活動】高雄跨年、台南、夢時代、屏東

●【東部跨年活動】台東跨年、花蓮、金門、馬祖

●【跨年演唱會懶人包】蔡依林、五月天、陳昇

●【宅家轉台攻略】全台跨年卡司陣容、演出順序、直播平台一次看

2025-2026年 全台跨年重點卡司一次看，完整卡司請見本文與分區介紹。

2026台北跨年｜臺北最High新年城-2026跨年晚會

台北跨年活動「臺北最High新年城-2026跨年晚會」。（圖／北市觀傳局）

臺北最High新年城-2026跨年晚會今年將以震撼燈光、環場音效與絢麗煙火耀眼登場！最吸睛的卡司是韓流傳奇女團KARA暌違12年重返台灣舞台，獨家在2026台北跨年合體演出。此外還有包括金曲創作天后蔡健雅、金曲創作才子韋禮安、韓國出道人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊、以及影視歌三棲全能歌后李千娜，另外還有賽博台客樂團美秀集團、新生代創作歌手高爾宣OSN、情歌王子Bii 畢書盡、全創作冠軍男團U:NUS、性感實力唱跳女神安心亞，及跨後演出的潮流搖滾i人學長周湯豪及本土天團玖壹壹，展現跨界與世代音樂魅力，陪伴大家一起嗨翻2026台北跨年夜。

2026桃園跨年｜2026桃園ON AIR跨年晚會

「2026桃園ON AIR跨年晚會」卡司。（圖／樂遊桃園官方臉書）

「2026桃園ON AIR跨年晚會」邀請三位金鐘獎得主唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝三人聯手主持跨年。卡司包括韓國超人氣女團Apink倒數壓軸，金曲樂團宇宙人一起跨後熱唱，此外還有全能女神 Vivian徐若瑄桃園獨家演出、唱跳天后温嵐、音樂才子 YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊Patrick Brasca、HUR+、icyball冰球樂團等共11組卡司金曲連發。今年跨年首度移師樂天桃園棒球場，將以「球場級」的壯闊音場與視野，打造出更震撼更高質感的桃園跨年舞台；在棒球場附近也設置了戶外Live觀賞區，現場架設大螢幕同步轉播棒球場內演唱會畫面，還有跨年美食市集、美拍打卡點及跨年煙火秀！

2026新北淡水跨年｜閃耀新北1314跨河煙火（雙舞台）

2026新北淡水跨年「閃耀新北1314跨河煙火」雙舞台卡司華麗。（圖／官方臉書）

淡水跨年今年開設雙舞台，邀請包括華莎、Baby DONT Cry、樋口愛等日韓明星，以及動力火車、蘇慧倫、蕭煌奇、梁文音、Ozone、黃偉晉、張語噥、小男孩樂團feat.隨心所欲樂團、全方位樂團、李炳輝、U:NUS、陳華、PALLAS 帕拉斯、babyMINT、以莉·高露 、梁舒涵、賴晏駒，此外還有YOYO家族和OPEN!家族登台帶動親子歡樂時光。今年的煙火邀請享有「世界地標煙火首選團隊」美名的 Groupe F 操刀，以《萬花之河・冬之樂章》為主題，將燃放13分14秒、35,520發三幕式煙火，點亮淡水 & 八里的跨年夜，一起迎接 2026！

2026新竹跨年｜新竹ON LOOP不斷電

2026新竹跨年晚會「新竹ON LOOP不斷電」卡司陣容。（圖／官方臉書）

2026大新竹跨年晚會「新竹ON LOOP不斷電」將於新竹大湳雅公園強勢登場。跨年晚會表演卡司陣容堅強，包括曾獲最佳作曲的蘇慧倫、韋禮安、新科金曲歌王呂士軒、金曲最佳樂團TRASH，以及客語金曲樂團黃子軒與山平快，還有知名歌手蕭秉治、白安、張涵雅、幽靈水晶等超強實力卡司輪番上陣，除了音樂還有精采的煙火秀，一起充飽電迎接2026年。

2026宜蘭跨年｜2026璀璨蘭城 幸福宜市

2026宜蘭跨年活動「2026璀璨蘭城 幸福宜市」卡司公開。（圖／宜蘭市公所臉書）

2026宜蘭跨年晚會「2026璀璨蘭城 幸福宜市」將於12/31晚間七點在宜蘭運動公園登場，由JR 紀言愷、阿喜主持，卡司包括金曲歌王呂士軒、金曲歌后彭佳慧、國民天后徐懷鈺、嘻哈男神OSN高爾宣、四分衛樂團、SOLOMOON紫月光、陳華...等共13組藝人輪番登場！