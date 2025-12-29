2026台北跨年交通全攻略！北捷42hrs不收班、免費接駁、管制範圍一次看
2026台北跨年晚會將於31日晚間，在台北市政府前廣場登場，不僅有國內外卡司輪番登台演出，還有精彩的台北101煙火，陪伴大家迎接新年，預估吸引數十萬民眾前往會場。本文也整理台北跨年晚會周遭的交通管制時間及範圍，讓大家能夠安心出門跨年。
2026台北跨年交通指南
管制範圍內31日晚間7時起車輛只出不進，晚間8時不僅擴大範圍，且全面禁止車輛進出，因此建議想要前往跨年晚會的民眾，多利用其他交通工具與接駁公車。
交通管制
分時管制
晚間7時起：松仁路以西、忠孝東路以南、信義路以北、基隆路與逸仙路以東區域，管制範圍內車輛只出不進
晚間8時起：管制範圍擴大至逸仙路及仁愛路，全面禁止車輛行駛及進出
晚間10時起：包括光復南路以東、忠孝東路以南、信義路及莊敬路以北、忠孝東路五段236巷、松德路及松仁路以西，管制範圍內禁止車輛進出，信義快速道路可出城，進程車輛僅能右轉松德路
路邊禁止停車
松信路（松隆路－忠孝東路）、忠孝東路五段236巷（忠孝東路－松德路168巷）、松德路168巷（松德路－忠孝東路五段236巷）：取消路邊停車。
延吉街（市民大道－信義路）：取消路邊停車。
仁愛路（延吉街－敦化南路）北側及南側慢車道：禁止臨時停車、取消停車格位。
光復南路（基隆路－信義路四段450巷）東側：禁止臨時停車、路邊停車、取消停車格位。
基隆路二段（信義路四段450巷－光復南路）西側：禁止臨時停車、取消汽機車及卸貨停車格位。
松德路（信義路－虎林街）西側：禁止臨時停車、取消汽機車及卸貨停車格位。
停車場費率調整
台北市停管處提醒，跨年當日管制範圍內車輛儘早駛離，否則需至2026年1月1日凌晨3時後才能離場。另外，活動期間管制區內的公有停車場，將進行費率調整，請多加利用大眾運輸前往活動現場。
台北捷運
為加強疏運跨年人潮，台北捷運自31日6時起，至2026年1月1日24時，連續42小時營運不收班。板南線及淡水信義線自17時起，列車加密班距。此外，國父紀念館站及台北101／世貿站將視人潮狀況，彈性執行過站不停。進場時建議利用板南線、淡水信義線「2線搭乘」；散場時選擇板南線、淡水信義線、松山新店線「3線離場」，避開候車人潮。
【板南線】由於人潮眾多，建議民眾於國父紀念館站或永春站下車後，步行前往會場。
捷運國父紀念館站：步行約12分鐘
捷運市政府站：步行約6分鐘
捷運永春站：步行約22分鐘
【淡水信義線】由於人潮眾多，建議民眾於信義安和站或象山站下車後，步行前往會場。
捷運信義安和站：步行約21分鐘
捷運台北101／世貿站：步行約7分鐘
捷運象山站：步行約15分鐘
散場時若搭乘松山新店線，可享有免費搭乘優惠。民眾只要持電子票證從南京三民站、台北小巨蛋站進站，享不限站數當趟車資免費，因此鼓勵步行前往這2站乘車。
優惠時間：12/31（三）22：30至2026/1/1（四）06：00
Youbike
信義區周邊道路將自31日19時起實施交通管制，管制區域內全面禁止騎乘自行車，YouBike場站自當日下午5時起，分階段暫停營運，直到2026年1月1日上午3時起，恢復正常營運。
第一階段12月31日下午5時起：信義區周邊共40處租借站停止營運
第二階段12月31日晚間7時起：增加25站、總共65站租借站暫停營運
周邊公車改道
信義區周邊將分階段實施交通管制，公車路線也將大幅調整。台北市公共運輸處提醒，跨年期間預估有55條公車路線改道、114個站位暫停停靠，建議民眾多利用捷運等其他大眾運輸交通工具前往目的地，以免行程受影響。
接駁車
跨年晚會散場時，民眾可搭乘台北市公共運輸處規劃的3條散場接駁公車，也可步行至台北大巨蛋，搭乘免費接駁車。
營運時間＆收費：2026/1/1（四）00：00～01：30，依現行分段方式收費
營運路線：
1號線（往捷運忠孝新生站）：於仁愛路與延吉街口搭乘。
2號線（往捷運公館站／六張犁站）：至基隆路二段、信義路4段450巷口「吳興街口站」搭乘。
3號線（往木柵、景美、深坑）：至松德路、信義路口搭乘。
營運時間＆收費：12/31（三）22：30至2026/1/1（四）01：30，免費搭乘
營運路線：台北大巨蛋光復南路側，接駁至捷運南京三民站
