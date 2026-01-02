2026台北跨年晚會收視稱冠！ 中視、中天綜合台共吸530萬人觀看

中視、中天綜合台共同播出的《2026臺北最HIGH新年城跨年晚會》，收視榮登全台跨年之冠，中視平均收視1.78、中天綜合台0.65，兩個頻道所累積的不重複觀看人次超過530萬。而6小時的跨年晚會，收視最高點落在101煙火秀，收視飆升至4.13。

李千娜在《2026臺北最HIGH新年城跨年晚會》演出相當吸睛。（圖／中視提供）

而藝人演出橋段，金曲歌后蔡健雅與金曲創作才子韋禮安跨界合唱〈拋物線〉，雙金美聲飆出收視高點2.62，另外影視歌三棲全能歌后李千娜演唱〈望月想愛人〉時，收視也有2.49，相當吸睛。

蔡健雅（左）與韋禮安（右）在《2026臺北最HIGH新年城跨年晚會》合唱飆出高收視。（圖／中視提供）

跨年晚會全程也在網路直播，包括臺北市政府YT頻道，直播時所累積的觀看次數1天就超過332萬，最多同時在線觀看人數也有26萬，另外中視新聞YT頻道，直播觀看次數達245萬、中時新聞網YT頻道直播觀看次數111萬。而台北旅遊網FB、中視新聞FB兩平台直播也有近10萬觸及。同步在LINE TODAY的總觀看人次也超過122萬。

整個晚會在電視頻道的收視人數，加上YT頻道、FB、LINE TODAY等新媒體平台，總觸及人數就超過1350萬。

