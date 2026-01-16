2026台北跨年舞台升級！不計成本採創新技術搭建 縮時影片曝光

由中視、中天共同製播的「2026臺北最HIGH新年城跨年晚會」，舞台聲光效果極具震撼，16日舞台搭建的浩大施工過程縮時影片釋出，同時也呈現大型活動背後，集結及動員眾多專業團隊才得以共同完成任務。

「2026臺北最HIGH新年城跨年晚會」 舞台聲光效果佳 。（圖／中視提供）

值得一提的是，此次晚會的主舞台搭建首度採用創新的重型伺服電缸系統（Ground Support），耗時5天循序施工，以高精度伺服電動缸為核心驅動機構，具備高承載、高穩定及精準控制特性，取代傳統鋼索與吊點施工方式，將吊掛作業改在地面完成，免除高空作業風險，大幅提升施工安全與效率。這也展現臺北市政府對於大型活動公共安全的重視與落實。

「2026臺北最HIGH新年城跨年晚會」 主舞台搭建首度採用創新的重型伺服電缸系統（Ground Support），耗時5天循序施工 。（圖／中視提供）

「2026臺北最HIGH新年城跨年晚會」在中視頻道轉播時，收視榮登全台跨年之冠，與中天綜合台兩個頻道所累積的不重複觀看人次就超過530萬。晚會活動在網路進行直播，觸及人數也相當驚人，在臺北市政府YT頻道、中視新聞YT頻道、中時新聞網YT頻道，光各別觀看次數都是刷破百萬人次，在LINE TODAY的總觀看人次也超過122萬，總結2026臺北跨年，電視頻道的收視人數，加上YT頻道、FB、LINE TODAY等新媒體平台，總觸及人數就超過1350萬。

數度經《CNN》評為全球十大的臺北跨年晚會，已是全國最具代表性的跨年活動，電視台動員上百人力，結合創新思維、跨媒體資源進行轉播工程，展現媒體專業實力及傳播價值。

