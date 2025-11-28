2026台北跨年蔡健雅獨家登台！桃園跨年邀請徐若瑄、温嵐、YELLOW黃宣、J.Sheon…卡司陸續公開！101煙火、新竹跨年…時間地點、轉播資訊不斷更新
2025-2026年全台跨年晚會陸續公布藝人卡司，台北跨年活動「臺北最High新年城-2026跨年晚會」公布首波藝人卡司，包括韋禮安、美秀集團、蔡健雅、李千娜、Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN、王ADEN以及U:NUS，其他卡司將陸續公布。桃園跨年由唐綺陽、KID、Dora主持，卡司包括獨家在桃園開唱的徐若瑄，還有温嵐、YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊Patrick Brasca、HUR+、icyball冰球樂團。101跨年、新竹跨年、新北跨年、宜蘭跨年…等活動資訊尚未公布，更多北部地區跨年活動將持續更新，陪伴民眾一起迎接2026年！
2026台北跨年｜臺北最High新年城-2026跨年晚會
臺北最High新年城-2026跨年晚會今年將以震撼燈光、環場音效與絢麗煙火耀眼登場！第二波卡司邀請金曲創作才子韋禮安、人氣搖滾樂團美秀集團，以及獨家登場的金曲創作天后蔡健雅與影視歌三棲全能歌后李千娜；加上首波卡司公布，擁有韓系唱腔的情歌王子Bii畢書盡、韓國出道的人氣女團GENBLUE幻藍小熊，兩組人馬將首度獨家跨界合唱！高爾宣OSN也攜手王ADEN以抒情饒舌結合R&B氛圍，點燃臺北的音樂能量，以及全創作冠軍男團 U:NUS，以炸場舞力與極限能量，展現跨界與世代音樂魅力，陪伴大家一起嗨翻2026台北跨年夜。
時間：2025/12/31（三）待公布
地點：臺北市政府府前廣場
主持人：
藝人卡司：韋禮安、美秀集團、蔡健雅、李千娜、Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN & 王ADEN、U:NUS…陸續公布中
直播 / 轉播：
(1) 電視轉播：中視綜合台、中天綜合台、中華電信MOD
(2) 網路平台：臺北市政府 YouTube、台北旅遊網 Facebook、中視新聞YouTube、中視新聞Facebook、中時新聞網YouTube
(3) 海外平台：中天北美台、中旺電視、中天亞洲台
(4) 行動影音：LINE TODAY、中華電信 Hami Video、四季線上4gTV、LiTV、ofiii 歐飛免費線上看、歡樂看FainTV
2026桃園跨年｜「2026桃園ON AIR跨年晚會」
「2026桃園ON AIR跨年晚會」邀請三位金鐘獎得主唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝三人聯手主持跨年。首波卡司邀請到全能女神 Vivian徐若瑄桃園獨家演出，另外還有唱跳天后温嵐、音樂才子 YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊Patrick Brasca、HUR+、icyball冰球樂團等9組卡司金曲連發。今年跨年首度移師樂天桃園棒球場，將以「球場級」的壯闊音場與視野，打造出更震撼更高質感的桃園跨年舞台；在棒球場附近也設置了戶外Live觀賞區，現場架設大螢幕同步轉播棒球場內演唱會畫面，還有跨年美食市集、美拍打卡點及跨年煙火秀！
時間：2025/12/31（三）19:00
地點：樂天桃園棒球場
主持人：唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝
藝人卡司：徐若瑄、温嵐、YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊Patrick Brasca、HUR+、icyball冰球樂團
直播 / 轉播：TVBS
2026台北跨年｜101觀景台高空跨年煙火派對
時間：2025/12/31（三）待公布
地點：待公布
主持人：待公布
藝人卡司：待公布
2026新北跨年｜待公布
時間：2025/12/31（三）待公布
地點：待公布
主持人：待公布
藝人卡司：待公布
直播 / 轉播：待公布
2026新竹跨年｜待公布
時間：2025/12/31（三）待公布
地點：待公布
主持人：待公布
藝人卡司：待公布
直播 / 轉播：待公布
2026宜蘭跨年｜待公布
時間：2025/12/31（三）待公布
地點：待公布
主持人：待公布
藝人卡司：待公布
直播 / 轉播：待公布
⭐ 全台跨年活動、跨年煙火 時間地點、轉播資訊懶人包一次看！
●【北部跨年活動】台北跨年、101煙火、桃園、新竹、宜蘭
●【中部跨年活動】台中跨年、麗寶、南投清境、雲林劍湖山
●【南部跨年活動】高雄跨年、台南、夢時代、屏東
●【東部跨年活動】台東跨年、花蓮、金門、馬祖
●【跨年演唱會懶人包】蔡依林、五月天、陳昇
其他人也在看
台中跨年動力火車、TRASH、麋先生熱唱！雲林跨年預告將有神祕韓團？南投清境、麗寶跨年…中部跨年活動卡司、時間地點、轉播、煙火一次看
2025-2026年全台跨年晚會陸續公布藝人卡司，麗寶樂園每年除了有華麗的煙火秀，演出藝人也相當亮眼，首播卡司公開金曲樂團「宇宙人」、潮流唱作人「Marz23」，以及人氣樂團「美秀集團」擔任壓軸，三組卡司要陪伴民眾一起熱情迎接2026！台中跨年、南投清境、雲林劍湖山…等跨年晚會資訊尚未公布，更多中部地區跨年活動將持續更新，期待更多明星藝人陪伴中部民眾一起跨年吧！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 2 週前
桃園跨年重磅登場！徐若瑄宣布唯一驚喜演出 「超狂卡司」全曝光
「2026桃園ON AIR跨年晚會」首波卡司今(11/27)公布，不僅邀請到全能女神Vivian Hsu徐若瑄桃園獨家演出，準備一開場就給觀眾大驚喜，也是她唯一場跨年表演！更請到三位金鐘得主唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝聯手主持，還有多組實力派、新生代人氣歌手輪番演出，多首超夯金曲能讓大家K歌整晚不冷場。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2026跨年晚會直播平台、跨年煙火、追星地圖、跨年演唱會…活動資訊總整理
2025-2026年全台跨年晚會陸續公布藝人卡司，陣容一個比一個厲害！蔡依林、張惠妹、五月天、蕭敬騰、告五人…從北到南星光熠熠，此外還有陸續公布的各地煙火秀，從101高空跨年煙火派對到高雄夢時代煙火、義大煙火秀、劍湖山煙火秀、花蓮星空煙火秀等，讓煙火點亮夜空，一起迎接全新的2026年！以下整理全台跨年晚會轉播資訊、追星地圖，跨年晚會時間、地點、卡司資訊懶人包一次看！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 23 小時前
中國網友跪求TWICE台北加場門票！貼文「1用詞」疑貶低台灣挨轟：別來了
韓國女團TWICE出道十年，上週在高雄世運主場館舉辦演唱會，活動尾聲宣布明年3月台北大巨蛋將加場，消息一出引發粉絲搶票熱潮。不過，近日有中國網友在社群平台小紅書發文，向台灣粉絲求助台北場購票攻略，卻意外引發網路爭議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
2026屏東跨年演唱會 丁噹、梁文音、FEniX等14組豪華卡司陪您迎新年
【記者 王靚慧／屏東 報導】想好要到哪裡跨年了嗎？屏東縣政府舉辦2026年跨年演唱會《High歌之夜─歌舞昇屏台灣好報 ・ 1 天前
霍建華爆降價接戲 「少拿6千萬」關鍵主因曝光
由霍建華和朱珠演出的網劇《他為什麼依然單身》改編自阿部寬主演的經典日劇《不能結婚的男人》，全劇16集，上線後引來不少話題，而港媒報導，霍建華有別於在《玫瑰的故事》拿了2000萬人民幣（約8861萬台幣）酬勞，這回霍建華拍《他為什麼依然單身》僅收500萬人民幣（約2215萬台幣），少拿了6千多萬台幣，傳聞是因為他喜歡劇本，願意降價。中時新聞網 ・ 1 天前
「東京百人中暑亡」日韓熱到破紀錄！專家分析5大原因
生活中心／王靖慈報導今年夏天北半球高溫侵襲，日本和韓國甚至被氣象專家形容為「史上最熱」，每一天的高溫都比過去30年更誇張。近日氣象專家林得恩指出，今年日韓兩國從6月到8月的平均氣溫都刷新紀錄，日本不但有9天飆破40度，韓國首爾的夜晚連續22天超過25度，中暑患者人數直接翻倍，因此林得恩也近一步推估5大原因。民視 ・ 5 小時前
香港頂流男團沉痛哀悼 MIRROR宣布缺席2025 MAMA
香港頂流男團沉痛哀悼 MIRROR宣布缺席2025 MAMAEBC東森娛樂 ・ 6 小時前
《阿凡達：火與燼》是系列最後一部？ 卡麥隆認「要看這部賺多少」
電影《阿凡達：火與燼》即將上映，導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）近日接受節目訪問，透露雖然他有拍攝第四部至第七部的構想，但是不是真的能拍下一部？就要看這部賺多少了。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
桃園跨年豪華卡司陣容揭曉 徐若瑄、温嵐、蕭秉治接力熱唱
「2026桃園ON AIR跨年晚會」首波卡司今(27)日公布，不僅邀請到全能女神Vivian Hsu徐若瑄桃園獨家演出，準備一開場就給觀眾大驚喜，也是她唯一場跨年表演，更請到三位金鐘得主唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝聯手主持，還有多組實力派、新生代人氣歌手輪番演出，多首超夯金曲能讓大家K歌整晚桃園電子報 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 7 小時前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
大谷「全球唯一球員卡」降落台灣！YTR當場反應曝光
娛樂中心／李明融報導美國職棒（MLB）洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在2024年賽季，完成史無前例的「50轟50盜」紀錄，為了紀念這史詩級的紀錄，官方授權的球員卡商當年就推出「2024 Topps Shohei Ohtani 50/50紀念卡盒」，當中3張最稀有的大谷翔平1-OF-1（全球唯一）親筆簽名實物卡成為卡迷們的頭號目標，然而，其中一張竟被台灣YouTuber「拉西哥 LAC」抽到，昨（27）日上傳一支開箱影片，他的反應也曝光，卡友看到這張夢寐以求的神卡降臨台灣，直呼不可思議，預估這張價值達3000萬元新台幣。民視 ・ 5 小時前
【台股11月風雲榜】上市20大衰股出爐！綠能三雄慘登榜 達明與「最老鴻家軍」也逃不過
台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，11月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），本次以子公司風電踩雷的森崴能源（6806）跌逾35%最重，領綠電三雄同步上榜。此外，過去股價一度急漲的廣達金孫機器人概念股達明（4585）、鴻家軍新兵東元（1504）同樣下挫逾2成，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 2 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 34 分鐘前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
有感降溫就在今晚！專家估「這天」迎首波大陸冷氣團
生活中心／王靖慈報導今（27）日的天氣濕冷，且受東北季風增強加上水氣變多，全台雲量增多，從桃園以北到東半部、恆春半島都有短暫雨，中南部也無法倖免地迎來陣雨。從南到北，多數地區的天氣都呈現濕冷、陰雨不斷。氣象粉專也提醒，今晚起冷空氣還會更強，甚至可能達到今年第一波「大陸冷氣團」的等級，這將是入冬以來最明顯的降溫。民視 ・ 1 天前