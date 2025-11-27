2026台北跨年蔡健雅獨家登台！美秀集團、蔡健雅、李千娜卡司陸續公開！101煙火、桃園跨年、新竹跨年…時間地點、轉播資訊不斷更新
2025-2026年全台跨年晚會陸續公布藝人卡司，台北跨年活動「臺北最High新年城-2026跨年晚會」公布首波藝人卡司，包括Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN、王ADEN以及U:NUS，其他卡司將陸續公布。101跨年、桃園跨年、新竹跨年、新北跨年、宜蘭跨年…等活動資訊尚未公布，更多北部地區跨年活動將持續更新，陪伴民眾一起迎接2026年！
2026台北跨年｜臺北最High新年城-2026跨年晚會
臺北最High新年城-2026跨年晚會今年將以震撼燈光、環場音效與絢麗煙火耀眼登場！第二波卡司邀請金曲創作才子韋禮安、人氣搖滾樂團美秀集團，以及獨家登場的金曲創作天后蔡健雅與影視歌三棲全能歌后李千娜；加上首波卡司公布，擁有韓系唱腔的情歌王子Bii畢書盡、韓國出道的人氣女團GENBLUE幻藍小熊，兩組人馬將首度獨家跨界合唱！高爾宣OSN也攜手王ADEN以抒情饒舌結合R&B氛圍，點燃臺北的音樂能量，以及全創作冠軍男團 U:NUS，以炸場舞力與極限能量，展現跨界與世代音樂魅力，陪伴大家一起嗨翻2026台北跨年夜。
時間：2025/12/31（三）待公布
地點：臺北市政府府前廣場
主持人：
藝人卡司：韋禮安、美秀集團、蔡健雅、李千娜、Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN & 王ADEN、U:NUS…陸續公布中
直播 / 轉播：
(1) 電視轉播：中視綜合台、中天綜合台、中華電信MOD
(2) 網路平台：臺北市政府 YouTube、台北旅遊網 Facebook、中視新聞YouTube、中視新聞Facebook、中時新聞網YouTube
(3) 海外平台：中天北美台、中旺電視、中天亞洲台
(4) 行動影音：LINE TODAY、中華電信 Hami Video、四季線上4gTV、LiTV、ofiii 歐飛免費線上看、歡樂看FainTV
2026台北跨年｜101觀景台高空跨年煙火派對
時間：2025/12/31（三）待公布
地點：待公布
主持人：待公布
藝人卡司：待公布
2026新北跨年｜待公布
時間：2025/12/31（三）待公布
地點：待公布
主持人：待公布
藝人卡司：待公布
直播 / 轉播：待公布
2026桃園跨年｜待公布
時間：2025/12/31（三）待公布
地點：待公布
主持人：待公布
藝人卡司：待公布
直播 / 轉播：待公布
2026新竹跨年｜待公布
時間：2025/12/31（三）待公布
地點：待公布
主持人：待公布
藝人卡司：待公布
直播 / 轉播：待公布
2026宜蘭跨年｜待公布
時間：2025/12/31（三）待公布
地點：待公布
主持人：待公布
藝人卡司：待公布
直播 / 轉播：待公布
