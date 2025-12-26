2026台北跨年KARA獨家登台！淡水跨年華莎、Baby DONT Cry雙舞台+煙火…卡司陸續公開！101煙火、新竹跨年、宜蘭跨年…時間地點、轉播資訊不斷更新

2025-2026年全台跨年晚會陸續公布藝人卡司，台北跨年活動「臺北最High新年城-2026跨年晚會」公布首波藝人卡司，包括韋禮安、美秀集團、蔡健雅、李千娜、Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN、王ADEN以及U:NUS，其他卡司將陸續公布。桃園跨年由唐綺陽、KID、Dora主持，卡司包括獨家在桃園開唱的徐若瑄，還有温嵐、YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊Patrick Brasca、HUR+、icyball冰球樂團。101跨年、新竹跨年、新北跨年、宜蘭跨年…等活動資訊尚未公布，更多北部地區跨年活動將持續更新，陪伴民眾一起迎接2026年！

2026台北跨年｜臺北最High新年城-2026跨年晚會

台北跨年活動「臺北最High新年城-2026跨年晚會」。（圖／北市觀傳局）

廣告 廣告

臺北最High新年城-2026跨年晚會今年將以震撼燈光、環場音效與絢麗煙火耀眼登場！最吸睛的卡司是韓流傳奇女團KARA暌違12年重返台灣舞台，獨家在2026台北跨年合體演出。此外還有包括金曲創作天后蔡健雅、金曲創作才子韋禮安、韓國出道人氣GenZ女團GENBLUE幻藍小熊、以及影視歌三棲全能歌后李千娜，另外還有賽博台客樂團美秀集團、新生代創作歌手高爾宣OSN、情歌王子Bii 畢書盡、全創作冠軍男團U:NUS、性感實力唱跳女神安心亞，及跨後演出的潮流搖滾i人學長周湯豪及本土天團玖壹壹，展現跨界與世代音樂魅力，陪伴大家一起嗨翻2026台北跨年夜。

時間：2025/12/31（三）19:00~01:00

地點：臺北市政府府前廣場

主持人：Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓

藝人卡司： KARA 、蔡健雅、韋禮安、周湯豪、玖壹壹、美秀集團、李千娜、安心亞、Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN、U:NUS、Dragon Beauties 小龍女

獨家限定跨界演出： ✨蔡健雅 × 韋禮安｜療癒金曲 × 溫暖嗓音 ✨周湯豪 × 玖壹壹｜搖滾潮流 × 台味嘻哈 ✨ Bii畢書盡 × GENBLUE幻藍小熊｜深情魅力 × 青春能量的跨世代共演 ✨ U:NUS × 2025 捷運盃街舞大賽冠軍 VHZ｜多元元素 × 唱跳能量，視覺系震撼舞台

直播 / 轉播：

(1) 電視轉播：中視綜合台、中天綜合台、中華電信MOD

(2) 網路平台：臺北市政府 YouTube、台北旅遊網 Facebook、中視新聞YouTube、中視新聞Facebook、中時新聞網YouTube

(3) 海外平台：中天北美台、中旺電視、中天亞洲台

(4) 行動影音：LINE TODAY、中華電信 Hami Video、四季線上4gTV、LiTV、ofiii 歐飛免費線上看、歡樂看FainTV

官網：https://2026newyear.taipei/

2026桃園跨年｜2026桃園ON AIR跨年晚會

「2026桃園ON AIR跨年晚會」卡司。（圖／樂遊桃園官方臉書）

「2026桃園ON AIR跨年晚會」邀請三位金鐘獎得主唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝三人聯手主持跨年。卡司包括韓國超人氣女團Apink倒數壓軸，金曲樂團宇宙人一起跨後熱唱，此外還有全能女神 Vivian徐若瑄桃園獨家演出、唱跳天后温嵐、音樂才子 YELLOW黃宣、蕭秉治、陳勢安、J.Sheon、派偉俊Patrick Brasca、HUR+、icyball冰球樂團等共11組卡司金曲連發。今年跨年首度移師樂天桃園棒球場，將以「球場級」的壯闊音場與視野，打造出更震撼更高質感的桃園跨年舞台；在棒球場附近也設置了戶外Live觀賞區，現場架設大螢幕同步轉播棒球場內演唱會畫面，還有跨年美食市集、美拍打卡點及跨年煙火秀！

2026新北淡水跨年｜閃耀新北1314跨河煙火（雙舞台）

2026新北淡水跨年「閃耀新北1314跨河煙火」雙舞台卡司華麗。（圖／官方臉書）

淡水跨年今年開設雙舞台，邀請包括華莎、Baby DONT Cry、樋口愛等日韓明星，以及動力火車、蘇慧倫、蕭煌奇、梁文音、Ozone、黃偉晉、張語噥、小男孩樂團feat.隨心所欲樂團、全方位樂團、李炳輝、U:NUS、陳華、PALLAS 帕拉斯、babyMINT、以莉·高露 、梁舒涵、賴晏駒，此外還有YOYO家族和OPEN!家族登台帶動親子歡樂時光。今年的煙火邀請享有「世界地標煙火首選團隊」美名的 Groupe F 操刀，以《萬花之河・冬之樂章》為主題，將燃放13分14秒、35,520發三幕式煙火，點亮淡水 & 八里的跨年夜，一起迎接 2026！

時間：2025/12/31（三）16:30~21:30

地點：新北市淡水漁人碼頭 x 八里永續環境教育中心前廣場 雙舞台

主持人：

【淡水・星光舞台】林姮均、江振愷 terry

【八里・星月舞台】黃鐙輝、曾子余、梁舒涵、韓艾婷

藝人卡司：

【淡水・星光舞台】 華莎 、蕭煌奇、蘇慧倫、Ozone、黃偉晉、張語噥Sammy、小男孩樂團feat.隨心所欲樂團、全方位樂團、李炳輝、YOYO家族 【八里・星月舞台】 Baby DONT Cry、樋口愛 、梁文音、動力火車、U:NUS、陳華、PALLAS 帕拉斯、babyMINT、以莉·高露 Ilid·Kaolo、梁舒涵、賴晏駒LAI、OPEN!家族

直播 / 轉播：

【淡水・星光舞台】

東森綜合台、MOD 寰宇綜合台、新北市文化局 YouTube、東森新聞 Facebook、東森新聞 YouTube 【八里・星月舞台】 新北市文化局 Facebook、壹蘋新聞網、Hit Fm 聯播網

官網：https://news.ebc.net.tw/event/ntpcny2026

2026新竹跨年｜新竹ON LOOP不斷電

2026新竹跨年晚會「新竹ON LOOP不斷電」卡司陣容。（圖／官方臉書）

2026大新竹跨年晚會「新竹ON LOOP不斷電」將於新竹大湳雅公園強勢登場。跨年晚會表演卡司陣容堅強，包括曾獲最佳作曲的蘇慧倫、韋禮安、新科金曲歌王呂士軒、金曲最佳樂團TRASH，以及客語金曲樂團黃子軒與山平快，還有知名歌手蕭秉治、白安、張涵雅、幽靈水晶等超強實力卡司輪番上陣，除了音樂還有精采的煙火秀，一起充飽電迎接2026年。

2026宜蘭跨年｜2026璀璨蘭城 幸福宜市

2026宜蘭跨年活動「2026璀璨蘭城 幸福宜市」卡司公開。（圖／宜蘭市公所臉書）

2026宜蘭跨年晚會「2026璀璨蘭城 幸福宜市」將於12/31晚間七點在宜蘭運動公園登場，由JR 紀言愷、阿喜主持，卡司包括金曲歌王呂士軒、金曲歌后彭佳慧、國民天后徐懷鈺、嘻哈男神OSN高爾宣、四分衛樂團、SOLOMOON紫月光、陳華...等共13組藝人輪番登場！

時間：2025/12/31（三）19:00

地點：宜蘭運動公園

主持人：JR 紀言愷、阿喜

藝人卡司：呂士軒、彭佳慧、徐懷鈺、OSN高爾宣、四分衛樂團、SOLOMOON紫月光、陳華、LUVSSI、ZorN、annbae裴安、晨悠CHENYO、IVAN &ANITA

直播 / 轉播：CH04 聯禾有線電視、宜蘭市公所 YouTube、宜蘭市公所 Facebook

2026台北跨年｜101觀景台高空跨年煙火派對

時間：2025/12/31（三）待公布

地點：待公布

主持人：待公布

藝人卡司：待公布

⭐ 全台跨年活動、跨年煙火 時間地點、轉播資訊懶人包一次看！

●【北部跨年活動】台北跨年、101煙火、桃園、新竹、宜蘭

●【中部跨年活動】台中跨年、麗寶、南投清境、雲林劍湖山

●【南部跨年活動】高雄跨年、台南、夢時代、屏東

●【東部跨年活動】台東跨年、花蓮、金門、馬祖

●【跨年演唱會懶人包】蔡依林、五月天、陳昇