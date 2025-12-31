2026台北車展世貿開幕！大改款RAV4首現身 百台神車迎跨年

（記者許皓庭／台北報導）「2026 台北新車暨新能源車大展」今（31）日於台北世貿正式開幕，為期五天的展會集結國內外 23 個重量級品牌，展出超過百台新世代載具。本次盛會由大改款 Toyota RAV4 與首度在台亮相的 Mazda ICONIC SP 轉子概念跑車領銜主秀，搭配保時捷千萬限量車款與各式純電新車，全面呈現智慧與永續移動的未來趨勢。

圖／「2026 台北新車暨新能源車大展」今（31）日於台北世貿正式開幕，Mazda 空運備受討論的 ICONIC SP 概念跑車登台。（記者 秦裕中 攝）

本屆展覽首度解禁多款神祕車型。Toyota 展區除了發表純電精品休旅 Urban Cruiser，更提前展出日本進口、新世代大改款 RAV4；Mazda 則空運備受討論的 ICONIC SP 概念跑車登台，展示轉子引擎與電動化科技結合的最新願景。此外，Mitsubishi 揭曉第四代 Outlander 與 Destinator，Suzuki 則公開首款純電作品 e-VITARA，象徵各品牌正加速邁向電動化布局。

圖／Toyota 展區發表了純電精品休旅 Urban Cruiser。（記者 秦裕中 攝）

在豪華與跑車陣容方面，保時捷（Porsche）展出全球限量 1,500 部、身價約 1,525 萬元的 911 Spirit 70，與配備 Manthey 套件的 911 GT3 RS 同台坐鎮。Lexus 則展出 LF-ZC 概念車；Mini 則首度引進高性能敞篷車 JCW Cabrio。寶嘉聯合旗下的 Alfa Romeo、Citroën、Jeep 與 Peugeot 也展現多元產品實力，涵蓋義式性能、油電休旅及同級唯一的 5/7 人座家庭配置。

科技創新與跨界展示也是本屆亮點。鴻華先進（Foxtron）首款市售車 BRIA 正式亮相；Fuso 則推出旗艦重卡「New Super Great」，並導入車隊管理系統提升物流效率。Honda 除了展示 ZR-V 與 Prelude 等焦點新車，更首度帶來長達 8 米的遊艇及船外機等水上載具。Nissan 則透過 Formula E GEN3 EVO 純電賽車，呈現品牌在國際頂尖賽事的科技應用。

圖／Honda 部分，則是展示了 ZR-V 與 Prelude 等焦點新車。（記者 秦裕中 攝）

針對年終購車族群，展會結合了 2,000c.c. 以下貨物稅減徵與「汰舊換新」最高 10 萬元補助，加上電動車稅賦優惠延長政策，引發高度買氣。各大品牌不僅打造感官體驗展區，如保時捷的五感沉浸空間與 Hyundai 的一日店長活動，更同步推出限時優惠方案，包括隨插即充吃到飽與高額配件金回饋，預計將在 1 月 4 日閉幕前引爆新一波的車市高峰。

