2026台北車展跨年開秀 焦點新車✕啦啦隊一次看爆

話題新車將在台北車展亮相，今年車展首度開放寵物推車入場，打造更生活化、親子友善的逛展體驗。圖／上聯國際

由台北市汽車代理商業同業公會主辦、全台規模最大的「2026台北新車暨新能源車大展」，將在台北世貿陪伴車迷一起「跨年」。展期自114年12月31日至115年1月4日，一口氣集結23個國內外汽、機車品牌參展，不僅新車齊發，多家車廠也搭上政策利多，祭出車展限定優惠，提前搶攻年底買氣。

今年車展預料一開場就火力全開。各大車廠端出壓箱寶，多款品牌首度亮相與話題焦點車型同步曝光，從豪華純電休旅、美式與英倫風重機，到在露營熱潮帶動下崛起的全新純電休旅新勢力，現場話題不斷，讓車迷看點滿滿。

不只看車，體驗感也再升級。大會首度開放寵物推車入場，讓車迷能帶著毛小孩一起逛展。近年席捲全台的啦啦隊應援風，也正式攻佔車展舞台，主辦單位邀請四大啦啦隊輪番熱力開場，包括MUSE慕獅女孩、Fubon Angels、美式啦啦隊Luxy Girls，以及FUSO展區限定的樂天女孩，連日接力演出，直接把展場氣氛炒到最高點。

車展現場不只看車，主辦單位邀請多組人氣啦啦隊輪番演出，樂天女孩則是FUSO展區限定。圖／翻攝自樂天女孩

Toyota新RAV4國內上市在即，衝聲量下，實在沒道理，缺席台北車展。圖／Toyota

量產新車方面，Toyota新一代RAV4與Mitsubishi XFORCE被視為年底台北新車大展的兩大焦點。雖然和泰尚未明確表態新一代RAV4是否會在車展現身，但經銷端已陸續展開教育訓練，加上新車預告將於1月13日正式發表，市場普遍認為，車展勢必成為衝聲量、甚至提前暖身預接單的重要舞台。

Mitsubishi XFORCE搭載Level2ADAS駕駛輔助系統，進一步強化行車安全，儀錶升級為10.25吋，支援完整ADAS資訊，並搭配12.3吋中央車機系統。動力方面，XFORCE採用代號4A91的1.5升MIVEC引擎；此外，Mitsubishi也預告，將在車展首度公開一款神秘新車，為展場增添話題。

ABB Formula E電動方程式錦標賽冠軍賽車NISSAN Formula E GEN3 Evo已抵台，準備進駐車展。圖／NISSAN

來到Nissan展位，熱血又重視環保的車迷，絕對不能錯過專為國際電動方程式賽事打造的Formula E GEN3 EVO。這款賽車搭載純電動力系統，最大輸出功率達350kW，並具備前後軸高效能量回收系統，可進行30秒、600kW的超高速充電，最高時速上看322公里，展現電動賽車的極限性能。

寶嘉聯合則將帶領旗下四大品牌Alfa Romeo、CITROËN、Jeep與PEUGEOT齊聚車展。其中，Alfa Romeo與Jeep睽違多年重返台灣市場，而Alfa Romeo也將在展會中，首度向消費者揭示其戰略新車Junior，備受車迷關注。

重返台北車展的Alfa Romeo其緊湊型跨界休旅新車Junior，被視為品牌年輕化、電動化之車型。圖／Alfa Romeo



