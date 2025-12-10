2026台北車展首度推出「DJ女神派對」 熱力狂歡從跨年一路嗨到週末
【互傳媒／記者 張玉泰／台北 報導】睽違兩年、全台最受期待，全台最大車界盛會即將強勢回歸！「2026 台北新車暨新能源車大展」將於 114 年 12 月 31 日至 115 年 1 月 4 日在台北世貿隆重舉行。本次展覽由台北市汽車代理商業同業公會主辦，並以「智慧．永續．移動出行」為核心主題，集結HONDA、LEXUS、MAZDA、MITSUBISHI、NISSAN、SUZUKI、TOYOTA、FUSO、HYUNDAI、TESLA、HARLEY-DAVIDSON、 BMW、PORSCHE、ALFA ROMEO、CITROËN、 PEUGEOT、ROYAL ENFIELD、MINI、CMC以及LUXGEN等知名汽機車品牌，本屆車展將以豪華旗艦到年度最新車款完整登場，集結領先科技與前沿設計，全面展現車壇年度鉅獻的權威高度，並以2026年式新車款的前瞻視野，宣示未來移動的技術方向與產業指標，充分體現當代汽車工業的多元魅力與創新進化能量。
隨著展期進入倒數，各大品牌陸續揭露年度新車與最新動向，展覽規模與焦點也持續升溫。主辦單位表示，將在近期公布更多亮點內容，讓車迷領先掌握全球汽車產業的最新脈動。除了品牌陣容與新車焦點，本屆車展更規劃豐富多元的舞台活動與現場互動，為參觀者打造兼具專業展示與娛樂體驗的全方位盛會。
進場就能嗨起來！三大啦啦隊連日開秀 2026車展舞台熱力全開，展覽期間將推出多項精彩活動，包括進場即可以享受的吸睛活動，如1/1 的「元旦女神迎賓互動」、「女神帶路、魅力導覽」，以及 1/2 的「Devil Girls 火力舞團演出」和1/3的「Luxy Girls 美式應援舞秀」等。現場將有超過三隊啦啦隊女神到場共襄盛舉，除了大會精心安排的豐富活動，各品牌廠商也將帶來多元精彩的互動節目，讓車迷們不只能賞車，更能享受一場結合視覺與粉絲交流的跨年狂歡盛會。
跨年嗨不夠？元旦女神接力登場！車展 1/1 迎賓陣容美到驚呼，車展第二天即推出元旦限定活動，主辦單位宣布，1 月 1 日上午 10 點將由時尚模特與人氣 IG 網紅組成的「元旦女神陣容」於開館時親自迎賓，帶來近距離擊掌互動，以滿滿笑容與熱情為觀眾揭開新年的第一天。為回饋早鳥車迷，活動更祭出「前一百名入場觀眾加碼贈送元旦限量好禮」的驚喜優惠。隨後將在大會舞台區還安排了精采的元旦女神走秀，為展場注入青春能量與滿滿好運。
台北車展元旦玩更大！4大人氣模特帶你直擊台北車展亮點，預計元旦當日來展的民眾除了看元旦女神還不夠，還可以參加全新「女神帶路、魅力導覽」活動，2026年1月1日由四位人氣模特化身展場導覽員，帶領新手觀眾輕鬆掌握看展重點。包括活潑甜美「小瑜」的《萌力出發線》，聚焦寵物友善車款；氣質女神「右栗」的《幸福旅程線》，探索從通勤到露營的多元生活風格；元氣女神「Cindy」的《綠能先鋒線》，深度導覽新能源車與智慧充電科技；以及由魅力女神「LUNA」帶領的《全場暢遊線》，一次看遍展場精華亮點。
爆發力十足！Devil Girls 進駐車展 1/2 限定舞台引爆全場視覺饗宴，緊接著1月2日迎來超吸睛限定亮點——主辦單位特別邀請以絕佳舞技與強烈舞台氣場聞名的「Devil Girls」惡魔舞團登台演出，為車展帶來最震撼的熱力舞秀。Devil Girls 以爆發力十足的舞風、整齊度極高的編舞與性感霸氣兼具的舞台魅力著稱，曾在多場大型戶外活動、展演舞台與網路直播演出中累積高人氣，是各式大型活動最受矚目的吸睛焦點。
Luxy Girls電力熱舞秀 1/3重榜回歸！近距離點燃全場激情，台北車展將於1月3日推出「一日限定 × 美式應援」的超級亮點活動，邀請人氣啦啦隊 Luxy Girls 再度登場，以招牌的高能量舞力與熱力十足的美式應援秀點燃全場，此次限定演出更讓車迷能近距離感受女神級團隊的震撼氣場。
粉絲福利全力加碼！限定活動票熱賣中 富邦ANGELS、DJ派對、Muse Girls通通登場，除了上述進場即可以觀賞的精彩舞台與節慶活動，主辦單位還精心策畫了粉絲福利加碼限定活動，如12/31「富邦 ANGELS 專屬合照」、「跨年 DJ 派對」和「車模攝影會」以及1/2「Muse Girls（慕獅女孩）粉絲見面會」等，限定活動門票有限，主辦單位呼籲粉絲請盡速把握機會上網搶購（限定活動門票不包含車展入場門票）。
Muse Girls席捲車展！QUEENA、小映、鄭熙靜近距離合照開賣即完售，主辦單位將在1月2號特別邀請人氣啦啦隊Muse Girls（慕獅女孩）出席見面會現場，成員包括QUEENA、韓籍新成員鄭熙靜與在隊中相當受歡迎的小映。限量專屬互動票一開賣便秒殺完售。主辦單位表示，沒搶到票的粉絲也不必失望，現場仍能近距離見到三位人氣隊員，歡迎大家踴躍進場觀展，為心愛的偶像熱情應援。
富邦ANGELS 甜美登場 限量專屬互動票12/9 中午12點準時開搶，富邦ANGELS將於 12 月 31 日（週三）13:00–13:50 甜美登車展舞台，卡洛琳、JESSY、檸檬三位人氣成員將在展場與粉絲近距離互動。「限量專屬互動票」將於 12 月 9 日中午正式開搶（限定活動門票不包含車展入場門票，需額外購買）。富邦ANGELS以亮眼舞台魅力、活力形象與高人氣成員著稱，每次現身都吸引大批粉絲支持，本次活動預料將掀起搶票熱潮。
跨年看車也能嗨翻！2026台北車展首度推出「DJ女神派對」，2026台北新車暨新能源車大展將於12月31日推出一日限定「跨年 DJ 派對」限定活動，打造全台唯一看車展、拿好禮、嗨跨年的盛大跨年新體驗！今年主辦單位首度與電音女神合作「DJ美家」，限量推出的「跨年 DJ 派對限定活動票」，只要250元（不包含車展入場票）即可擁有跨年DJ派對活動參與資格，並可獲得一份指定活動限定禮品。車展現場打造沉浸式舞台，讓觀眾在閃耀車款與震撼電音中一起暖身開跑、一路嗨到跨年倒數現場，提前引爆2026年的第一波狂歡熱潮，詳情請上官網查詢。
今年車展不只展示最新世代的智慧車款與新能源科技，更以跨界娛樂將汽車文化升級為潮流派對現場，勢必成為今年台北最炙手可熱、最具話題性的跨年新選擇。準備好迎接 2026 的車迷們，跨年夜就到台北車展，用速度與節奏迎接新的一年！
2026台北新車暨新能源車大展 購票資訊：https://etp.tw/s/kpl35
展覽時間：114/12/31（三）至115/1/4（日） 10:00-18:00
展覽地點：台北世貿丨台北市信義區信義路五段5號
