2026台北車展／全球限量「保時捷神車」！天價逾1500萬 1亮點車迷暴動

實習記者藍子瑄／台北報導

全球限量1,500輛的911 Spirit 70首度在台曝光，成為展場焦點。（圖／Porsche提供）

全球限量車款與高度客製化跑車齊聚一堂！「2026台北新車暨新能源車大展」盛大登場，Porsche授權經銷商汎德永業集團台北保時捷中心，以「個人化訂製極致車款」為主軸，領軍展出全球限量1,500輛、首度在台亮相的 911 Spirit 70，並集結GT3 RS、718 Spyder RS及多款電動車型，成為全場焦點。

本屆車展最大亮點，莫過於首度在台亮相、全球限量1,500輛的 911 Spirit 70。該車售價約新台幣1,525萬元，以70年代經典設計為靈感，搭載全新3.6升水平對臥引擎與T-Hybrid高效能混合動力系統，綜效輸出達541匹馬力，兼具性能與收藏價值。現場同時展出身價近2,300萬元、搭載Manthey性能套件的911 GT3 RS，以及多款高階車型，展現品牌從賽道到豪華休旅的完整佈局。

展區中也可見多款以「嚴選選色（Paint to Sample）」打造的客製化車款，包括披上海灣藍的911 GT3 RS、極致紫塗裝的全新Macan Electric，以及金屬希臘灰的Taycan，搭配專屬輪圈與內裝設定，突顯保時捷在個人化訂製上的高度彈性。另有Cayenne Black Edition、Panamera、718 Spyder RS等車款同台亮相，吸引不少車迷駐足。

身披「極致紫」的全新Macan Electric風采出眾。（圖／Porsche提供）

911 GT3 RS的「海灣藍」吸引車迷目光。（圖／Porsche提供）

除了性能與設計，展區也主打沉浸式賞車體驗。台北保時捷中心以「Destination Porsche」概念規劃展場，從視覺、聽覺到觸覺細節全面升級，並結合專屬香氛與餐飲服務，營造近似展示中心等級的賞車氛圍，讓觀展不只看車，更像是一場生活風格體驗。

汎德永業集團表示，作為全台唯一獲得德國原廠認證的保時捷個人化訂製配備合作夥伴，希望透過此次車展，讓消費者近距離感受限量車款與高度客製化的魅力。現場也同步推出車展限定購車方案，吸引有意入主的車迷把握機會。

