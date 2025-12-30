2026台北車展／台北車展必看亮點 馬自達Iconic SP概念車

記者鍾釗榛／綜合報導

馬自達Iconic SP概念跑車。（圖／翻攝Mazda網站）

2026台北新車暨新能源車大展將在12月31日登場，台灣馬自達搶先預告今年展演主軸定調為「Smile Every Mile」，並直接端出重量級作品。原廠特別從日本空運來台、擔任展區C位主秀的，正是曾在2023東京移動展掀起話題的Iconic SP概念跑車。

馬自達Iconic SP概念跑車。（圖／翻攝Mazda網站）

介於RX-7與MX-5之間的黃金比例

Iconic SP採雙門雙座設定，車身尺碼為4,180 × 1,850 × 1,150 mm，軸距2,590 mm，定位巧妙卡在經典RX-7與現行MX-5之間。整體線條走極簡流線路線，刻意降低車高、放大寬體比例，讓視覺重心更貼近地面。最具話題性的，莫過於向經典致敬的上掀式LED頭燈，既保留老車靈魂，也用現代科技重新詮釋。

廣告 廣告

Iconic SP定位巧妙卡在經典RX-7與現行MX-5之間。（圖／翻攝Mazda網站）

轉子不消失

談到Iconic SP，轉子引擎絕對是靈魂所在。這次Mazda端出的解法相當聰明，搭載1.6升雙轉子引擎，但不直接驅動車輪，而是作為發電機使用，結合電動馬達與鋰電池，構成增程式油電系統，綜效輸出高達370匹馬力。這樣的設定，不只延續轉子的存在感，也兼顧排放與效率，讓「轉子復活」變得更貼近現實。

搭載1.6升雙轉子引擎，但不直接驅動車輪，而是作為發電機使用。（圖／翻攝Mazda網站）

不只是概念車

Mazda設計總監中山雅曾公開表示，Iconic SP從一開始就不是為了展示而生，而是以量產為前提打造。外界普遍將其視為RX-7的精神續作，不過原廠也曾暗示，未來量產版不排除縮小車格，朝MX-5尺寸靠攏，讓更多人能負擔得起這份純粹駕馭樂趣。隨著Iconic SP即將在台北車展亮相，相關後續發展勢必更明朗。

Iconic SP是以量產為前提打造。（圖／翻攝Mazda網站）

車展最大彩蛋

在電動化浪潮席捲全球的此刻，Mazda仍選擇用跑車與駕馭情感說故事。Iconic SP的現身，不只是展車那麼簡單，更像是一封寫給車迷的未來情書，也為 2026台北車展增添難得的熱血溫度。

更多三立新聞網報導

【怎能不愛車】從外型到動力都很狂 Lexus端出休旅最強王牌

【怎能不愛車】Audi TT「復活計畫」骨子裡竟是一輛保時捷！外觀曝光

【怎能不愛車】起標價25萬台幣！這輛保時捷跑車來頭不小

2026台北車展／Toyota小休旅Urban Cruiser 台北車展登場

