2026台北車展／台灣限定12輛 BMW M2 CS車展登場
記者鍾釗榛／綜合報導
「2026台北新車暨新能源車特展」正式揭幕，BMW以完整產品陣容成為全場焦點，其中最吸睛的，莫過於首度在台亮相的全新BMW M2 CS。這款被視為品牌性能信仰延伸的限量之作，透過更純粹的設定，直接點燃車迷對M Power的熱血期待。
外型就是賽道宣言
M2 CS的外觀明顯朝賽道靠攏，專屬雙腎型水箱護罩、加大進氣口與前下擾流，搭配燻黑頭燈與降低8mm的車身高度，讓整體姿態更低趴、更具侵略性。整合鴨尾的碳纖維行李廂蓋與後下擾流，不只優化空氣力學，也一眼宣告它不是一般M2，而是更硬派的CS版本。
輕量化有感升級
為了追求極致操控，M2 CS大量導入CFRP碳纖維材質，從車頂、後視鏡到行李廂蓋一路延伸至座艙。搭配M碳纖維賽車桶型座椅，整體車重比一般M2雙門跑車減輕約30公斤，讓轉向反應與動態表現更直接、更銳利。
煞得住也跑得兇
制動系統標配M複合式煞車與紅色卡鉗，對應高強度操駕依然穩定可靠，另可選配M碳纖維陶瓷煞車，滿足賽道玩家需求。進入車室，Alcantara平底方向盤、滿滿碳纖維飾板與紅色CS字樣，營造出濃厚戰鬥氣息。
性能不妥協
在極致設定下，BMW仍保留日常實用性，M2 CS成為首款搭載主動車距定速的CS車型，並配備BMW OS 8.5、harman/kardon音響、手機數位鑰匙與免鑰匙系統，讓性能猛獸在通勤與長途駕駛時，也能輕鬆上路。
