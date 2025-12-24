《2026台北車展》大改款RAV4確定現身 Crown Sport、Urban Cruiser同步登場

（記者許皓庭／綜合報導）Toyota總代理和泰汽車於今（24）日正式宣告，備受市場矚目的第六代大改款RAV4，將於「2026台北新車暨新能源車大展」提前亮相。本次展覽以「Drive into the Future」為主題，規模盛大，預計展出包含RAV4 GR Sport、豪華跑旅Crown Sport以及純電休旅Urban Cruiser在內共16輛車款。現場除了展示品牌最新的移動願景，更針對農曆年前購車潮推出專屬展場限定優惠。

圖／和泰汽車於官網宣告，本次展覽以「Drive into the Future」為主題。（翻攝 和泰汽車 網站）

針對全球熱銷的休旅王者，本次大改款RAV4將以「RAV4 GR Sport」之姿進駐GAZOO Racing展區，這不僅是該車型首度登台，更有望成為全球首波提供2.5 HEV動力選項的市場。該展區同時集結了GR86、GR Yaris、Corolla Altis GR Sport統規賽車，以及亞太規格Corolla Cross GR Sport，完整體現品牌追求極致性能的運動化基因。

圖／本次大改款RAV4將以「RAV4 GR Sport」之姿進駐GAZOO Racing展區。（翻攝 和泰汽車 網站）

在新能源佈局方面，Toyota特別規劃「新能源區」展示碳中和轉型成果。除了已在台銷售的bZ4X與Prius PHEV，純電跨界休旅Urban Cruiser也將同步現身並開放現場下訂。和泰汽車為推升買氣，針對Urban Cruiser提供半年「隨插即充」充電吃到飽回饋，展現深耕電動車市場的企圖心。

此外，「Premium區」聚焦豪華品味，首度展出話題不斷的豪華跑旅Crown Sport，並搭配Land Cruiser、Sienna及Crown Crossover共同演出；「Lifestyle區」則針對空間與機能需求，陳列Corolla Cross、Yaris Cross、Corolla Altis及Town Ace Van等熱銷車系，滿足不同生活情境的消費者。

展期內，和泰汽車祭出多項限時福利，入主指定車款即贈送微型智慧投影機與20吋登機箱；訂購Sienna或Crown Crossover另有3萬元配件金加碼。現場同步規劃專業Model定時展演、人氣Coser假日演出及GR改裝講座，並提供多樣數位互動贈品與抽獎活動，期盼透過多元的主題規劃，為2026年台灣新車市場注入強勁動能。

