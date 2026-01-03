2026台北車展／從賽場到展場 Formula E GEN3 Evo冠軍賽車來了

記者鍾釗榛／綜合報導

NISSAN Formula E GEN3 Evo電動方程式冠軍車。（圖／記者鍾釗榛攝影）

「2026台北新車暨新能源車大展」在台北世貿一館登場，NISSAN今年直接端出賽道等級的震撼彈Formula E GEN3 Evo電動賽車，一現身就成為全場焦點，展現品牌在電動科技領域的深厚底氣。

NISSAN Formula E GEN3 Evo一現身就成為全場焦點。（圖／記者鍾釗榛攝影）

Formula E冠軍戰駒

這輛GEN3 Evo正是ABB Formula E第11季賽事的主力戰車，陪伴NISSAN Formula E車手Oliver Rowland拿下2024-2025賽季車手總冠軍，同時助攻車隊站上年度前三名，用實績證明不是概念展示，而是真正為勝利而生。

NISSAN Formula E GEN3 Evo拿下2024-2025賽季車手總冠軍。（圖／記者鍾釗榛攝影）

電動賽車性能天花板

GEN3 Evo最大亮點就是誇張的加速表現，0到100公里僅需1.86秒，極速上看322公里，甚至比F1還快。背後關鍵來自NISSAN長年累積的電池與電力管理技術，600kW等級的充電與回充效率，即使在高溫與極限放電環境下，依然穩定輸出。

0到100公里僅需1.86秒，極速上看322公里，甚至比F1還快。（圖／記者鍾釗榛攝影）

e-4ORCE四驅上身

為了應付頂級賽道需求，GEN3 Evo搭載NISSAN獨家的e-4ORCE全時四驅系統，每秒可進行上萬次動力調整，讓車輛在高速彎道與激烈操駕中依舊維持精準循跡，完美體現NISSAN對電動性能的極致追求。

